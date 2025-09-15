Los accidentes con animales, camino de batir récord negativo en Salamanca De enero a agosto suman 500 siniestros, que son 61 más que los del año pasado

Javier Hernández Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Los accidentes de tráfico ocasionados por animales en las carreteras salmantinas van camino de batir este año todos los registros históricos. Durante los primeros ocho meses de este 2025 -de enero a agosto- se han registrado 500 accidentes, que ya son 61 más de los contabilizados el pasado año durante el mismo periodo, y no fue un año cualquiera. Se da la circunstancia de que el pasado 2024 fue el año con mayor número de accidentes de tráfico relacionados con la fauna (648 siniestros), pero la actual media -aunque no es una matemática exacta- apunta que 2025 se podría cerrar con cerca de 750 siniestros.

Ya no es noticia que el principal protagonista de estos incidentes en las carreteras -además del coche- es el jabalí. La superpoblación de esta especie contribuye directamente a que cada año aumenten los problemas.

Durante 2024, los jabalíes causaron una media de 24 accidentes cada mes, pero solo en el mes de enero de 2025 ya ocasionaron 36 choques o salidas de la vía. Una cuarta parte de todos los accidentes que se producen anualmente en la provincia están relacionados con este animal. Al jabalí se le suma el corzo, que también ha aumentado su población y ha multiplicado por diez el número de accidentes que genera: de 42 en el año 2014 a los 160 con los que se cerró 2024. El balance de 2025 todavía no se ha cerrado -faltan cuatro meses-, pero la estadística que maneja la Jefatura Provincial de Tráfico de Salamanca ratifica que es el segundo animal más conflictivo cuando se acerca a las carreteras.

La comparativa respecto al pasado año refleja que la tendencia del número de accidentes es al alza, a excepción de los meses de verano. En julio de 2025 se notificaron 45 siniestros relacionados con la fauna, frente a los 57 del año anterior, mientras que en agosto hubo 49 accidentes de este tipo: cinco menos que los 54 del año 2024.

La DGT viene planteando nuevas medidas como equipo de ultrasonido que ahuyentan a los animales cuando se acercan a la carretera para tratar de revertir estas estadísticas.

La SA-315 se consolida como la carretera más 'peligrosa' de Salamanca o, al menos, en la que más accidentes relacionados con la fauna se han producido en lo que va de año.

Esta vía transcurre entre las localidades de La Fuente de San Esteban y Almendra. Pasa por las localidades de La Fuente de San Esteban, El Cubo de Don Sancho, Traguntía, Vitigudino y Trabanca y en apenas ocho meses ha visto como 23 vehículos colisionaban o sufrían algún percance por culpa de animales que cruzan la carretera. Significa que cada mes hay tres percances de este tipo en la SA-315.

La segunda vía más conflictiva es la SA-305: la que va desde La Fuente de San Esteban hasta el límite de la provincia de Zamora, pasando por Buenamadre, Pelarrodríguez, Casasola de la Encomienda, Sando y Ledesma. Una veintena de siniestros invitan a extremar la precaución circulando por esta carretera.

En tercer lugar figura la CL-517, que comienza en la N-620 a su paso por el término municipal de Salamanca y que tiene como final la frontera portuguesa, en el término municipal de La Fregeneda, con 19 accidentes.

Otros 15 accidentes han sucedido en la SA-324 (entre Ciudad Rodrigo y Lumbrales), mientras que el quinto lugar de los trayectos más problemáticos lo ocupa la SA-201 (entre Tamames y el límite con Extremadura, pasando por El Cabaco, El Casarito, y La Alberca), con 14 accidentes desde enero hasta agosto. Precisamente esta vía -cercana a masas foresyales- fue la más conflictiva en el balance total de 2024.

Temas

Tráfico

Carreteras

Animales

Salamanca