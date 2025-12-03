Abren al público los belenes de la Torre de los Anaya y de la Fonda Veracruz La ciudad inaugura, además, una Natividad gigante en la Catedral

La Gaceta Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:45

La concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, ha inaugurado este martes los tradicionales belenes navideños organizados por el Ayuntamiento de Salamanca en la Torre de los Anaya y la Fonda Veracruz, una iniciativa que busca acercar el espíritu navideño a todos los salmantinos.

El Belén de la Torre de los Anaya, realizado en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca, está compuesto por más de un centenar de figuras de 21 cm elaboradas por artesanos murcianos. Se trata de un belén artístico y bíblico en el que se recrean pasajes emblemáticos como el empadronamiento, la Anunciación a los pastores, la llegada a la posada, la matanza de los inocentes, la huida a Egipto, el Misterio y la llegada de los Reyes Magos. Para su montaje, los belenistas han confeccionado casas, modelado paisajes y creado calles y ambientes utilizando materiales como madera, yeso, polietileno expandido, cartón o cuerda. La dirección del montaje ha sido realizada por José Caraset y Benjamín Llorente.

El Belén de la Torre de los Anaya se puede visitar todos los días de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre por la tarde y el 25 de diciembre y 1 de enero, cuando permanecerá cerrado todo el día. La entrada es gratuita.

Por su parte, la Fonda Veracruz acoge un nuevo belén realizado en colaboración con la Asociación Belenista Virgen de la Peña de Francia, compuesto por sesenta figuras de José Luis Mayo Lebrija que representan escenas bíblicas como el Nacimiento, la Anunciación o la Adoración de los Reyes Magos. Los paisajes han sido elaborados por los miembros de la asociación, cuyo objetivo es promover el belenismo y la cultura navideña. El horario de visita es de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas, y los domingos de 10:00 a 14:00 horas. Cerrará los días 24 y 31 de diciembre por la tarde y los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. La entrada también es gratuita.

Además, el atrio de la Catedral acoge una impresionante Natividad de más de seis metros de altura, colocada por el Ayuntamiento para completar la oferta navideña en el centro de Salamanca.

Los visitantes de la Torre de los Anaya podrán disfrutar también de la Ciudad de Navidad, un diorama que recrea una villa con ambiente navideño mediante casas, trenes, figuras y carruseles de resina y cerámica, evocando pueblos centroeuropeos, los canales de Países Bajos o la aldea de Papá Noel en Laponia. Su horario es el mismo que el del Belén de la Torre de los Anaya y la entrada es gratuita. La exposición estará abierta hasta el próximo 5 de enero.