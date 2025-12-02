Abierto el plazo de inscripción para las actividades de Navidad para los mayores de 60 años Actividades culturales, talleres de cocina y cine fórum completan la programación navideña para mayores de 60 años en los centros municipales de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para las actividades navideñas dirigidas a personas mayores de 60 años, que se realizará los días 4 y 5 de diciembre. Las plazas son limitadas y la asignación se efectuará por riguroso orden de inscripción.

Entre las actividades que requieren inscripción previa destacan las visitas guiadas al Teatro Liceo, que se celebrarán los días 10, 12 y 15 de diciembre, y los talleres de cocina en directo impartidos por el chef David Monaguillo, programados para los días 12, 16 y 17 de diciembre en los centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Trastormes y Tierra Charra, respectivamente. Las solicitudes deberán formalizarse en el centro municipal elegido, en horario de 10:00 a 12:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas.

Además, el programa incluye el tradicional baile de Navidad para personas mayores, que tendrá lugar el 10 de diciembre a partir de las 18:30 horas en el Multiusos Sánchez Paraíso, con entrada libre hasta completar aforo. Ese mismo día, a las 11:30 horas, el centro de mayores Trastormes acogerá la conferencia 'Aspectos psicosociales de la conducción vial', impartida por Alberto Conde Viéitez, doctor en Sociología.

La programación navideña también contempla el regreso del cine fórum, con la proyección de 'El chico que salvó la Navidad', de Gil Kenan. La película se proyectará el 11 de diciembre en Tierra Charra y el 17 de diciembre en Trastormes, a las 17:00 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

Finalmente, el 16 de diciembre a las 17:00 horas en Tierra Charra se organizará una sesión de cuentacuentos e historias de Navidad teatralizada, protagonizada por los grupos del Taller de Cuentacuentos e Historias de Vida de los centros municipales Juan de la Fuente y Tierra Charra.

Con esta amplia programación, el Ayuntamiento de Salamanca busca fomentar la participación y el disfrute de la Navidad entre la población mayor de la ciudad.