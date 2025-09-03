Abierto desde este jueves el plazo de inscripción para las ludotecas municipales Las familias podrán solicitar su plaza hasta el próximo lunes 15 de septiembre

Alejandro Sardón Salamanca Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:54 Comenta Compartir

Con el curso escolar a punto de comenzar, el Ayuntamiento ha aprovechado estas fechas para abrir desde este jueves el plazo de solicitud de plaza en el programa de ludotecas, y se prolongará hasta el próximo lunes 15 de este mismo mes.

La novedad de este nuevo ciclo es, como ya se adelantó hace unas semanas, la ampliación en el número de plazas, pasando de 1.820 a 2.430. Myriam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de oportunidades, destacaba que este aumento se debe a «la demanda que había en determinadas zonas de la ciudad».

Añadió que «es un proyecto importante que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral, que potenciamos desde la concejalía y lo hacemos con hechos». Además, las actividades son desarrolladas por monitores titulados que diseñan la programación de forma que la población infantil tenga ese espacio para seguir aprendiendo.

El programa comienza el próximo 6 de octubre y va dirigido a los niños de entre 3 y 8 años —excepto en Rollo-Puente Ladrillo, donde se amplía de los 6 a los 12—. Otro requisito es que tanto el pequeño como sus padres o responsables legales estén empadronados en el municipio. En el caso de que el número de solicitudes exceda las plazas disponibles, tendrán prioridad las familias en situación de vulnerabilidad social y económica o las familias monoparentales.

La solicitud se puede realizar en la web de Programas Bienestar Social del Ayuntamiento o presencialmente, pidiendo cita previa en el 900 55 00 10. El precio que deben abonar las familias es de 7 euros al mes por participante, y se podrá realizar un pago mensual, trimestral o anual.

Las ludotecas de los diferentes Centros de Acción Social (CEAS) abrirán de lunes a jueves y los niños pueden acudir dos días a la semana —lunes y miércoles, o martes y jueves—. Cabe destacar que los CEAS se encuentran repartidos en las siguientes zonas: Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires.