855.000 asistentes en la Feria de Día: «Nadie puede dudar del éxito» Gran aceptación de las actividades musicales, no vedad de esta edición

Público en las casetas de la plaza de Los Bandos, durante estas Ferias y Fiestas.

Belén Hernández Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:06

La recuperación de la zona de La Alamedilla y el respaldo de 855.000 asistentes sostienen el éxito de la Feria de Día de estas Fiestas, organizada por la Asociación de Hostelería. El presidente de la agrupación, Jorge Moro, presentó este viernes el balance de la edición, ofreciendo datos de asistencia por fines de semana y localizaciones.

«Según los datos de proveedores y hosteleros, podemos asegurar que más de 855.000 personas han consumido en las casetas», explicó Moro, quien defendió que «nadie puede dudar del éxito» de la iniciativa.

Una de las principales novedades de este año fue la incorporación de actuaciones musicales: nueve en total, la mayoría en La Alamedilla, junto a la animación de ocho charangas que recorrieron sobre todo la plaza de Los Bandos y la plaza del Mercado. Ante la buena acogida, la Asociación de Hostelería propondrá al Ayuntamiento coordinar la programación de Ferias para complementarla con grupos salmantinos.

Entre el 4 y el 15 de septiembre se realizaron 95 controles de calidad, todos con resultado satisfactorio. Además, la caseta Verdi volvió a ser la mejor valorada por los clientes tras la votación a través de códigos QR.

El fin de semana más concurrido fue del 12 al 14 de septiembre, coincidiendo con la llegada de universitarios, aunque este año también destacó la festividad del 8 de septiembre, día de la Virgen de la Vega, que amplió la afluencia. «En general ha habido más gente que en años anteriores», valoró Moro, quien en octubre mantendrá la primera reunión con el Ayuntamiento para preparar la próxima edición.

Entre las propuestas, el presidente destacó la necesidad de hornos en las casetas para elevar el nivel gastronómico y la posibilidad de recuperar espacios monumentales como Las Úrsulas o Dominicos.

Por último, calificó de «bombazo» el proyecto municipal de posicionar a Salamanca en el turismo musical con el Recinto de La Aldehuela. «Es un lugar perfecto y una buenísima noticia para la hostelería y la ciudad», señaló, planteando «como mínimo» dos festivales de gran formato y conciertos que «llenarán hoteles y restaurantes».