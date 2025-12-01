8.000 contratos por Navidad

Belén Hernández Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:07 Comenta Compartir

El Black Friday, como pistoletazo de salida de la campaña de Navidad y rebajas de invierno, ha impulsado la firma de cerca de 8.000 contratos en Salamanca vinculados al sector de la hostelería, del comercio y de la logística. Por el enorme músculo de la hostelería en Salamanca este es el sector en el que se esperan más contrataciones. El año pasado fueron 4.403 las rubricadas en el tercer trimestre para asumir el incremento de la actividad, según la información del Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal. Habría que sumar otros 886 contratos de cocineros.

Este año se esperan cifras similares, también entre las firmas de logística, otra de las grandes impulsoras del mercado laboral a finales de año, un sector en auge ante el incremento de las transacciones por internet. El año pasado se rubricaron por esta época 325 contratos de peón de transporte de mercancías y descargadores. Con respecto al año anterior fueron un 14,4% más. A ellos habría que añadir otros 80 para desarrollar tareas relacionadas con el almacenamiento y actividades anexas al transporte, un 30% por encima de la cifra del año anterior. Se suman para este sector otros 204 conductores de automóviles, taxis y furgonetas, mientras que a medio camino entre el comercio y la logística se incorporaron 1.089 contrataciones más de vendedores de tiendas y almacenes.

Llama la atención que durante el último trimestre del año pasado la tercera ocupación más contratada entre las mujeres fue precisamente la de vendedoras en tiendas y almacenes. En concreto, fueron 807 los contratos rubricados, por detrás de camareros (2.025) y de personal de limpieza de oficinas, hoteles y establecimientos similares. Por otro lado, entre los jóvenes la ocupación de vendedores en tiendas y almacenes fue la segunda con más tirón con 654 contratos, después de la de camarero con 2.681. Se suman otros 226 de peones del transporte de mercancías y descargadores y otros 119 de cajeros y taquilleros (excepto bancos).

La otra cara del Black Friday es el negocio que ha generado con las transacciones. El comercio salmantino ha rubricado dos días de ventas «muy buenas». No cabe otra valoración que la satisfacción por el tirón que ha tenido la campaña en Salamanca, en la que las tiendas de proximidad han lanzado sus descuentos especialmente entre el viernes y el sábado pasados. «En las calles comerciales había un ambiente como hacía tiempo», explica el secretario general de la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO), Antonio Flórez, aunque matiza que «las cifras de transacciones no han sido tan exageradas». La alegría tampoco es plena, ya que estos profesionales son conscientes de que las cuantías de los productos se han vendido entre un 20% y un 30% por debajo de las de temporada. «Esto afecta al margen de beneficio y a la cifra final de facturación. En todo caso, estamos encantados con estos dos días de ventas tan notables». Por otro lado, hoy empieza diciembre, el mes por excelencia del consumo. No en vano hay sectores que se juegan hasta un cuarto de su facturación anual durante esta época en la que todos los domingos serán de apertura hasta las rebajas de enero para facilitar las compras. Son días excepcionales en los que se permite a las grandes superficies abrir sus puertas —dado que el pequeño comercio tiene libertad plena para hacerlo— y en los que arrastran al comercio de proximidad, especialmente al del sector de los complementos y la alimentación.

