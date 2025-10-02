Casi 700.000 euros para la investigación en Salamanca a través de 36 proyectos GRS 27 irán destinados a profesionales del Hospital y otros 9 a los de Primaria

La Gerencia Regional de Salud destina casi 700.000 euros para financiar un total de 36 proyectos de investigación -los Proyectos GRS- que este año llegan con varios meses de retraso y que casi se van a solapar con la convocatoria del próximo año.

Los proyectos GRS destinan establecen distintos grupos de investigadores. Por un lado, los proyectos de investigación hospitalarios que, a su vez, se dividen en dos: los cinco hospitales de máxima categoría -entre los que se encuentra Salamanca- y los hospitales menores. Por otra parte, están los proyectos desarrollados desde Emergencias Sanitarias y, por último, los liderados desde Atención Primaria.

El Hospital de Salamanca ha obtenido financiación para 27 proyectos liderados por sus especialistas de Ginecología, Medicina Interna, Cardiología, Cirugía Cardiaca, Neurología, Bioquímica, Dermatología , Alergología, Nefrología y, sobre todo, Hematología, que supera la docena de trabajos aprobados.

Por su parte, los investigadores de Atención Primaria -Salamanca es la provincia con mayor tradición investigadora desde los cetros de salud- recolectan fondos para nueve proyectos que moverán 165.000 euros.

La resolución de estos proyectos suele publicarse con más antelación, de manera que los investigadores puedan utilizar los fondos durante el año en curso. Sin embargo, los proyectos que se solicitaron en 2024 se han resuelto el 22 de septiembre de 2025, dándose la circunstancia de que algunos de los investigadores becados ya no estén trabajando en la sanidad de Castilla y León, por lo que tendrán que renunciar a su proyecto.