Más de 4.000 € al año: la diferencia entre el salario medio de un hombre y una mujer en Salamanca Los trabajadores de más de 56 años tienen las nóminas más elevadas

A pesar del aumento de la población ocupada en Salamanca, una de las principales críticas de los sindicatos a la situación actual del mercado laboral de la provincia es la importante brecha de género que continúa existiendo. La diferencia entre el salario medio de hombres y mujeres supera el 19 %, un porcentaje que se traduce en más de 4.000 euros al año, unos 290 euros menos en cada una de las catorce nóminas.

Conforme a la estadística elaborada por la Agencia Tributaria, en esta provincia los hombres cobraron el año pasado un salario medio de 25.014 euros, frente a los 20.965 que percibieron las mujeres. A pesar de la abultada diferencia, lo cierto es que la brecha se ha conseguido reducir en casi tres puntos en los últimos cinco años. En 2019, las féminas ingresaban anualmente 17.292 euros frente a los 21.127 que cobraban los varones, lo que implicaba una diferencia superior al 22 %.

Si se atiende a los grupos de edad, los salarios más altos se encuentran entre los trabajadores más cercanos a la jubilación. Conforme a esta estadística que analizar el mercado de empleo, los asalariados de entre 56 y 65 años ingresaron de media el pasado ejercicio 24.356 euros. Es más del triple de lo que cobraron los jóvenes en sus primeros trabajos. Los salmantinos de entre 18 y 25 años ingresaron 6.985 euros en 2024, una cifra mucho menor no solo por tener nóminas más bajas sino porque muchos de ellos tan solo trabajaron una pequeña parte del año en empleos de carácter temporal.

Es en la franja de edad inmediatamente superior, entre los 26 y 35 años donde se comprueba la precariedad de gran parte del empleo joven. En este grupo etario, el salario medio es de 15.517 euros al año, menos que el salario mínimo interprofesional. Por su parte, los trabajadores de entre 36 y 45 años ingresarían 20.130 euros al año, y los que tienen entre 46 y 55 alcanzan los 22.335.

