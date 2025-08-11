32.000 árboles para consolidar el modelo verde y la sostenibilidad en Salamanca El proyecto, presentado en mayo, se encuentra en proceso de licitación hasta el 22 de agosto

Alejandro Sardón Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 19:07 Comenta Compartir

Los 32.663 nuevos árboles que se plantarán este otoño en Salamanca está cada vez más cerca de ser una realidad. El plazo de presentaciones de ofertas en la convocatoria de licitación se cerrará el próximo 22 de agosto y, según el proyecto presentado por el Ayuntamiento el pasado mes de mayo, el 1 de octubre comenzarán a ejecutarse las obras de suministro y plantación de arbolado a través de tres lotes hasta el 15 de diciembre. El presupuesto base de licitación es de unos 413.000 euros.

Estos tres lotes se dividen en dos zonas verdes urbanas, que se dispersarán en pequeñas porciones a lo largo de las calles de la capital, y en una zona verde forestal, con 12 espacios distintos, que tendrá su epicentro en El Polvorín de Tejares. Como ya se anunció en la presentación del plan, en esa parcela cercana a las 24 hectáreas se plantarán hasta 21.755 árboles —dos tercios del total de unidades cultivadas—.

Con esta medida, se pretende potenciar la vegetación en todo el término municipal y mejorar la biodiversidad existente a través de la plantación de 57 especies de árboles autóctonas, seleccionadas entre las que generan menos problemas y una menor atracción para las aves invasoras. El pasado 6 de mayo, día de la presentación del proyecto, el alcalde, Carlos García Carbayo, explicó que la plantación «será un buen antídoto contra las plagas y enfermedades en los árboles, al atraer insectos benignos para el ser humano».

Entre los objetivos del plan de forestación de las zonas enumeradas, uno de los principales es la consolidación del modelo verde y la sostenibilidad: «Estas actuaciones conllevan un cambio hacia una ciudad basada en un modelo urbano más verde y sostenible, fomentando la salud y bienestar de las personas, la generación de nuevas oportunidades económicas y de empleo en torno al medio ambiente, además de la adopción de medidas que sirvan para afrontar los desafíos del cambio climático», expone el Ayuntamiento en el pliego de prescripciones técnicas.

El proyecto de plantación, al que le quedan ya pocas semanas para ser adjudicado, es ambicioso y promete crear nuevos 'pulmones' en la ciudad, un hecho avalado por las cifras: se pasará de algo más de 94.000 árboles en las zonas verdes de Salamanca a 127.000, incrementándose en un tercio. Además de la zona de El Polvorín de Tejares, en los alrededores del Centro de Bienestar Animal —muy cercano a los otros terrenos— se plantarán otros 4.561 árboles que formarán parte también del lote de zonas verdes forestales. En este lote, donde se situarán la mayoría de las 32.000 nuevas unidades plantadas, destacan 4.000 encinas, la misma cantidad de endrinos, 2.500 enebros rojos, 1.500 robles y 1.200 pinos silvestres. En las zonas verdes urbanas, aunque habrá mayor variedad de especies, las proporciones son mucho menores con una asignación de 1.110 árboles para 51 parques, jardines plaza, medianas o rotondas. Entre todos ellos, destacan los 106 fresnos de hasta tres especies distintas, 58 almendros o 38 cipreses entre los más numerosos.

Salamanca cuenta ahora mismo con una media de 18 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud tras incrementarse con claridad en los últimos años. Sin embargo, tras la ejecución de este proyecto, habrá prácticamente un árbol por cada salmantino —127.000 árboles para cerca de 145.000 habitantes en la ciudad—.

De este modo, la masa forestal se verá ampliada en la ribera del Zurguén, del Tormes, El Baldío, los corredores verdes y en Peña Alta. Los contratos de suministro tendrán una duración de dos meses y medio a lo largo de este otoño y el de servicio de conservación contará con una fase de ejecución de dos años.