Más de 2.300 viviendas nuevas sin vender en Salamanca y la cifra va en aumento Según el Ministerio, Salamanca está entre las diez provincias españolas en las que más ha aumentado el stock en el último año

Carlos Rincón Lunes, 27 de octubre 2025, 13:49 Comenta Compartir

A pesar del problema de escasez de vivienda que afecta a casi toda España, a que las operaciones de compraventa de inmuebles se han duplicado en la última década, y a que tanto el sector de la construcción como diferentes informes de instituciones financieras apuntan a la necesidad de impulsar más promociones para relajar el mercado y los precios, el Gobierno de España cifra en 2.375 el número de casas y pisos nuevos que esperan un comprador en la provincia de Salamanca y la cifra va en aumento. El último informe del Ministerio de Vivienda señala que ese stock se ha elevado por primera vez en, al menos, trece años. Y el aumento no es pequeño, sino del 5,14 %, una subida que sitúa a Salamanca entre las diez provincias en las que más se incrementa el número de viviendas nuevas sin vender, junto a Madrid (21,57 %), Sevilla (16,07 %), Guipúzcoa (7,68 %), Huesca (7,55 %), Burgos (6,99 %), Zaragoza (6,87 %) y Zamora (5,30 %).

La realidad que la estadística del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez dibuja en Salamanca contrasta con los datos de la vecina Extremadura. Tanto Cáceres como Badajoz no tienen ni una solo vivienda nueva en stock, al igual que ocurre en las comunidades autónomas de Navarra y Cantabria. Y frente al incremento que se produce en la provincia charra, en Guadalajara el descenso del stock acumulado fue de más de un 91 % y en Huelva, del 63,6 %.

Pese a todo, el volumen de vivienda nueva sin vender de Salamanca representa tan solo un 0,52 % de la que hay en toda España. Desde la crisis financiera e inmobiliaria, el stock en la provincia ha descendido casi a una tercera parte. En 2009, poco después del estallido de la burbuja inmobiliaria, el Ministerio contabilizaba en Salamanca 6.028 casas y pisos a estrenar que no encontraban propietario, un 153 % más que en la actualidad. La cifra ha bajado progresivamente hasta 2023, cuando se contabilizaron 2.259. El pasado ejercicio la tendencia cambió y estas viviendas nuevas que buscan comprador han aumentado.

Conforme a la estadística de transmisiones del INE, el 90 % de la vivienda que se vende en Salamanca es de segunda mano. Los empresarios de la construcción explican que, a pesar de la demanda que existe, los altos costes del suelo y los materiales, así como las dificultades para encontrar personal, hacen que no se edifique tanta vivienda nueva como la que realmente se demanda. Por otra parte, en algunos de los casos en los que no se encuentran compradores para inmuebles de nueva edificación puede deberse a precios muy desajustados con el mercado o a que se encuentran en zonas con escasa demanda.

El 11 % de las viviendas que se encuentran a la venta en la provincia de Salamanca encuentran un comprador antes de la primera semana. Otro 17 % lo hacen entre la primera semana y el mes, y otro 18 % entre el primer y el tercer mes. Solo un 20 % tardan más de un año, según la última estadística de Idealista. En el caso de los inmuebles que se localizan en la capital del Tormes, son un 13 % las que se venden en menos de una semana.

Por otro parte, 43 es el número de viviendas okupadas que estaban a la venta en la provincia de Salamanca en el tercer trimestre de este año. Una decena de estos inmuebles, cuyos propietarios reconocían que sufrían un problema de okupación, se encontraban en la capital del Tormes, según un reciente informe del portal Idealista. En la ciudad representan tan solo un 0,4 % del total de inmuebles que estaban a la venta. En la provincia, el porcentaje se eleva al 0,7 %.