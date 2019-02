Nueva polémica entre Gabriel de la Mora y la Policía

La polémica entre el concejal de Ganemos, Gabriel de la Mora, y la Confederación Española de Policía (CEP) ha vuelto a surgir. Tras su condena a una multa de 6.000 euros por calumniar gravemente a dos policías, a los que además tuvo que indemnizar, el concejal volvió a publicar en su perfil de Facebook:

"Ando tan liado que todavía no había hecho mención a la sentencia que el sindicato policial de extrema derecha CEP dice que han logrado sus servicios jurídicos. Ni prisión ni inhabilitación, "solo" dinerito para su bolsillo, por hechos que no se me pueden atribuir (publicar una fotografía) y sin tener en cuenta para qué existen representantes: para poder hablar sin miedo. ¡Y sin miedo seguiremos adelante!"

"Ni prisión, ni inhabilitación, "solo" dinerito para su bolsillo, por hechos que no se me pueden atribuir (publicar una fotografía) y sin tener en cuenta para qué existen representantes: para poder hablar sin miedo. ¡Y sin miedo seguiremos adelante¡.

La CEP ha manifestado que las acusaciones de Gabriel de la Mora son "absolutamente falsas e inveraces" y las ha calificado de "injuriosas, difamatorias y calumniantes". Además, niegan "categóricamente las afirmaciones realizadas por el concejal D. Gabriel de la Mora, quien ha realizado dichas aseveraciones con mala fé y temerario desprecio a la verdad" y aclaran que "la Confederación Española de Policía no ha percibido ningún importe económico derivado del procedimiento judicial referido".

La Confederación Española de Policía ha mostrado su repulsa y condena a los comentarios del concejal y considera que es "inadmisible que un cargo público de la Administración Local calumnie desprestigiando la labor policial". Por ello, solicitan la reprobación del concejal en el Pleno del Ayuntamiento, que se retracte en una comparecencia pública en la que reconozca la falsedad de las imputaciones realizadas y, por último, la dimisión o cese de sus funciones como concejal tras haber sido condenado penalmente por sentencia.

Así coloca ahora la Dirección General de Tráfico los nuevos veloláseres

Piden un año y nueve meses de prisión e inhabilitación para el empresario responsable del accidente de un peón

Revuelo en Pizarrales por una reclusa que dormía en el portal de un edificio