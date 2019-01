"Entras y te resbalas con la grasa". "Es una jaula de orangutanes". Las críticas más destructivas a bares y restaurantes salmantinos

Hoy más que nunca los clientes son los jueces. Al menos en sectores como la hostelería, donde la opinión de un comensal satisfecho puede encumbrar a un restaurante, o la valoración destructiva de uno insatisfecho puede hundir a un negocio de un plumazo. Es un arma de doble filo muy peligrosa. Y mucho más cuando algunos portales de internet permiten que esas valoraciones las otorguen personas que a lo mejor no han pisado en la vida el establecimiento al que juzgan. Ahí entran en juego manías personales, competencia agresiva o, simplemente, ganas de hacer daño. A pesar de todo esto, páginas como TripAdvisor se han convertido en un referente para todos aquellos que viajan a una determinada ciudad y buscan un lugar bueno, bonito y barato en el que comer. Muchos preferimos usar el método clásico de preguntar a un lugareño o dejarnos aconsejar por algún amigo o conocido que haya estado previamente. Pero otros optan por apuntarse a estos mecanismos que en muchas ocasiones ofrecen sorpresas muy desagradables.

Rastreando los comentarios que reciben los restaurantes salmantinos en este tipo de plataformas aparecen reseñas de lo más variopinto, algunas de ellas sin ahorrarse calificativos. En líneas generales hay que decir que la opinión que se lleva el visitante de la oferta de bares y restaurantes de Salamanca es muy buena, y mucho más si se comparara, por ejemplo, con Madrid. Pero siempre hay garbanzos negros o clientes demasiado exigentes.

"Horrible. Entras y te resbalas de la grasa que hay", asegura el usuario "Yuleen1990" en la valoración de una cafetería de la capital charra. "Local aparentemente moderno, menú del día 8,90€, entras y el suelo parece bañado en aceite, cuidado que resbala. Personal seco y antipático excepto un camarero. La comida incomestible, lo peor que he comido en mi vida. No vuelvo ni loco", afirma otra persona sobre el mismo local.

En este último caso se trata de un cliente que tiene en su haber otras 55 opiniones. Este es un dato a tener en cuenta, ya que indica que se trata de una persona que probablemente haya visitado el establecimiento que puntúa y lo hace habitualmente con otros. Sin embargo, cuando el comentario viene de un usuario que, a pesar de llevar bastante tiempo en la plataforma, sólo ha escrito uno o dos comentarios, puede que haya abierto esta cuenta simplemente para criticar o alabar a un determinado lugar. Algo muy habitual especialmente en negocios de reciente apertura que necesitan muchos comentarios para ascender en la clasificación.

"Te desafían con su carta a que te lo comas todo. Se les olvidó mencionar que no es por la cantidad, sino por la malísima calidad de la comida. Consejo: el jamón york lleva demasiado tiempo con ustedes, tírenlo", asegura el cliente de un establecimiento de comida rápida de la capital charra.

Los restaurantes chinos suelen ser un blanco habitual de las críticas feroces de los usuarios de Tripadvisor. "Los crepes y entradas estaban duros como rocas. El vino debería tener 10 años en la botella. Ya estaba dulce", asegura un hombre llamado Humberto sobre un restaurante asiático salmantino. "Si pides a domicilio hazlo con hora y media de antelación, nunca llegan a la hora. La calidad de la comida es pésima", asegura Luis G. sobre otro restaurante chino.

"Me voy a limitar a definir el carácter del propietario: irresponsable, nada profesional, antipático, borde, dictatorial y ante todo, de una torpeza difícil de definir y entender". Bromus64 se despacha así con el dueño de un céntrico bar de la ciudad. "El salpicón de marisco malísimo, los pimientos rojos y verdes cortados muy bastos, el "pulpo" corrompido, le tuvimos que decir que olía fatal, pero no se llevaron mal rato", asegura una pareja de Pamplona sobre su experiencia en otro establecimiento del casco histórico salmantino.

"Empezaré diciendo que hay más organización en una jaula de orangutanes; la calidad de la comida bastante justita, el precio elevadísimo, aparte que poca cantidad de comida y además el local es bastante cutre, como si llevaran años sin presupuesto para acabar la reforma. No lo recomiendo en absoluto", es la dura crítica que deja Carmen F en la ficha de un bar de tapas de Salamanca.

En ocasiones los dueños de los establecimientos no tienen más remedio que contestar. A veces es una táctica que puede ser un arma de doble filo, especialmente si la respuesta no es para pedir disculpas y reconocer los errores. "Las patatas bravas súper saladas, mini hamburguesa pésima. Llegué a casa vomitando, no recomiendo ese sitio", escribía Donnust sobre un céntrico bar de tapas elaboradas. "Lástima que le parezca mal productos como nuestra mini hamburguesa 100% ternera, no todo el mundo aprecia el buen producto. Haga memoria de lo que comió antes o después que le hiciera vomitar porque ni la sal, ni la minihamburguesa es el causante, cuídese", fue la contestación del gerente del establecimiento insinuando que el cliente no sabe apreciar la calidad de su producto.

"No tienen ni idea de cocinar. Deberían empezar otra vez por "parvulitos de cocina". Los pinchos que probé yo la única vez que estuve eran realmente asquerosos. No recuerdo peores pinchos en Salamanca", comentaba Roberto P sobre otro bar de tapeo turístico salmantino.

