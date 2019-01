Los errores médicos más sonados en Salamanca que acaban en indemnización

ElConsejo Consultivo de Castilla y León da la razón a la familia de un paciente de 56 años fallecido en 2015 en el Hospital Clínico. Según el dictamen, esposa, hijas, padres y hermanos del fallecido reclamaron una indemnización de casi 600.000 euros (el Consultivo lo estima aunque parcialmente y lo deja en 163.236 euros y descarta indemnizar a los hermanos) por la "deficiente asistencia sanitaria" que se prestó al familiar ya que "a pesar de la sintomatología que presentaba" se le ocasionó "una grave complicación hemorrágica" cerebral que le produjo la muerte.

Según el informe, durante la estancia en la UCI, el paciente se arrancó las vías en un momento de agitación. La Inspección Médica reconoce que la asistencia sanitaria "adoleció de un cuidado específico en la UCI" al permitir "un incidente no justificable" como el "arrancamiento de vías". Y añade que además después "hubo falta de control inmediato de la correcta ubicación" de las vías y tampoco se detuvo la infusión de heparina. Además, el informe pericial señala que no se realizaron ni la prueba de imagen que garantizara la correcta colocación del catéter ni se realizó un TAC craneal para garantizar la ausencia de sangrado.

Se trata de una de las 19 reclamaciones por responsabilidad patrimonial a la Consejería de Sanidad por mala praxis médica (a excepción de dos por caídas de pacientes) que recibió el Consultivo de afectados de Salamanca en 2018, lo que supone casi el doble que el año anterior. La mayoría de reclamaciones a Sacyl, que alcanzan los 3 millones de euros, tiene que ver con errores y retrasos de diagnóstico, secuelas de intervenciones quirúrgicas y otras deficiencias en las asistencias.

Otra queja que el Consultivo estimó en Salamanca, en este caso en su totalidad, tiene que ver con un paciente de 58 años que acudió en 2015 a hacerse una operación de cataratas al Hospital donde le implantaron una lente intraocular en un ojo de 23 dioptrías, 8 menos de las que tenía, por lo que no recuperó la visión total. El paciente expone que tras el error de graduación se le ofreció volver a pasar por quirófano para extraerle la lente y ponerle otra correcta o llevar gafas correctoras. El Consejo Consultivo dio la razón al afectado que decidió no operarse "por pérdida de confianza y por los riesgos de otra operación" y que reclamó 35.123 euros por las secuelas y los gastos en gafas.

En este sentido, cabe recordar que salvo en alguna excepción, los dictámenes del Consultivo no tienen fuerza vinculante pero son seguidos en un altísimo porcentaje por las administraciones al considerarlos una garantía de seguridad jurídica.

Mujer que se tiró por la ventana de Urgencias. Entre los casos más curiosos de reclamaciones a Sacyl de Salamanca que pasaron por el Consultivo en 2018 destaca la petición de más de un millón de euros de indemnización de una paciente que sufrió graves lesiones tras precipitarse por una ventana del Servicio de Urgencias. La mujer, que entró directa a Observación sin pasar el triage, llegó con alucinaciones, desinhibición sexual y tras reconocer su pareja que hacía diez días habían consumido un bollo con drogas. La queja la hizo por "la falta de medidas de seguridad y vigilancia" que evitaran que se lanzara por la ventana, pero el informe de la Inspección Médica reseña que la paciente presentaba "placidez y risa inmotivada" sin mostrar signos de agresividad como para adoptar medidas de seguridad, preventivas para evitar la autolesión o medidas psiquiátricas especiales. Señala también que la mujer presentaba un lenguaje fluido aunque repetía frases sin sentido, que en el historial no aparecían indicios de conductas de riesgo y que ni en el centro de salud donde la paciente fue atendida por primera vez ni durante su traslado se constató la necesidad de aplicar tranquilizantes. El Consultivo desestima la reclamación ya que "la conducta de la paciente fue completamente imprevisible".

