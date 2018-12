Los locales del centro atraen cada vez a más inversores por su alto rendimiento

Los inversores cada vez se sienten más atraídos por los locales como refugio para sus ahorros por la alta rentabilidad que obtienen, una cifra que llega en Salamanca al 6,4% de interés. Se trata de un porcentaje alto comparado con los rendimientos de otros reductos del sector, como el de la vivienda. Pero la peculiaridad en Salamanca es que no en toda la ciudad se puede lograr ese beneficio, más bien al contrario. Los mayores rendimientos se obtienen en la manzana central y en los primeros tramos de vías como el paseo de la Estación, María Auxiliadora, Torres Villarroel, Avenida de Italia, Carmelitas y avenida de Villamayor. "El resto no es que no sean comerciales, pero los beneficios no están tan garantizados como en estas calles", aclara el presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios, Valentín Rodríguez. Precisamente en estas zonas es donde la rotación de los locales es más ágil, por lo que el propietario tiene más posibilidades de tenerlo ocupado que en barrios periféricos.



"La gente sabe que si invierte en inmuebles, y especialmente en locales, tiene garantizada una mayor rentabilidad que en un banco", insiste el agente inmobiliario. El local que buscan los inversores es de entre 100 y 150 metros, no muy grande y cuya superficie sea versátil, es decir, que pueda servir para almacén, comercio o establecimiento de hostelería.



En cuanto al comprador, Rodríguez subraya que se trata de personas de mediana edad, dado que los jubilados optan por otros destinos para sus ahorros que conlleven menos complicaciones. "En Salamanca hay muchos jubilados, por lo que los inversores o son grandes empresarios o son fortunas llegadas desde fuera de la provincia", explica el presidente de los agentes inmobiliarios.



En función de la acera. Otra peculiaridad de los locales es que su salida no solo depende de la ubicación. "Ocurre como en el caso de las plazas de garaje que están sometidas a la facilidad de acceso. En este caso en una misma calle una acera puede tener más paso que la otra. Si en el caso de una vivienda el precio sería el mismo, en el de los locales valdrían más los de la parte con mayor flujo de público", expone Rodríguez.



