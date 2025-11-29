Más de 200.000 euros para renovar 772 metros de tuberías en El Rollo El Consistorio inicia este proceso para modernizar la red de agua, mejorar el servicio a los vecinos y prevenir futuras roturas

La Gaceta Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:40

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de renovación de 772 metros de tuberías de abastecimiento de agua en el barrio El Rollo, con un presupuesto de adjudicación de 206.600 euros. Los trabajos se desarrollarán en las calles Fuengirola, Ferral, Gerona, Mieres, La Coruña, Fontiveros, Madrigal de las Altas Torres, Alicante, Pintor González Ubierna y Orense, y forman parte del plan municipal para modernizar la red de abastecimiento y mejorar la calidad del servicio a los vecinos.

Esta actuación se suma a las ya realizadas este año en los barrios Chamberí, Pizarrales, Blanco, Chinchibarra, Prosperidad, La Vega, así como en el paseo de la Estación y la calle Gran Capitán. En total, el Ayuntamiento tiene previsto renovar más de 11 kilómetros de tuberías en cerca de 70 calles de 10 barrios, con una inversión aproximada de 3,7 millones de euros.

Durante el actual mandato, la renovación de la red de agua supera ya los 15,6 kilómetros de tuberías en 74 calles, con una inversión total de 4,8 millones de euros. Esta inversión se suma a la realizada en el mandato anterior, cuando se renovaron cerca de 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles, con un desembolso superior a 8,7 millones de euros.

Desde la puesta en marcha en 2017 del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP), la ciudad ha logrado un ahorro neto de más de 18,8 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al suministro anual de toda Salamanca en 2024. Además, las roturas en la red se han reducido de forma significativa: en 2024, se registró un 17,4% menos que el año anterior y un 56,1% menos que en 2017. En el primer semestre de 2025, las 49 roturas registradas suponen un 43% menos que antes de la implantación del GAP.

Este sistema inteligente regula la presión en la red según la demanda, aumentando la vida útil de las tuberías hasta 16 años. Desde la central de la potabilizadora, donde el Servicio de Aguas de Salamanca monitoriza más de 10.000 datos diarios, se optimiza la gestión para mejorar la calidad del servicio, minimizar pérdidas y reducir los sectores afectados en caso de averías.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con un abastecimiento de agua más seguro, eficiente y sostenible para todos los salmantinos.