2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad La oferta de 63 vacantes es una de las más altas de los últimos años

Ángel Benito Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

La Universidad de Salamanca ha publicado el listado provisional de admitidos en la convocatoria para cubrir 63 plazas de administrativo —55 para el acceso libre y 8 para discapacidad—, un proceso que ha despertado un gran interés entre quienes aspiran a formar parte del personal de administración y servicios de la institución académica.

En total, se han presentado 1.945 personas al turno libre y 77 al reservado para personas con discapacidad, cifras que consolidan esta oferta como una de las más numerosas de los últimos años.

Del total de solicitudes, la Universidad ha excluido provisionalmente a 124 aspirantes del turno general y a 73 del de discapacidad, principalmente por incidencias o errores en la documentación presentada, muchas de ellas por no haber realizado el pago de las tasas. No obstante, todos ellos disponen ahora de un plazo de subsanación hasta el 12 de noviembre para corregir los defectos y poder incorporarse a la lista definitiva de admitidos.

El proceso se enmarca dentro de las medidas de estabilización del empleo público impulsadas por la Universidad de Salamanca, que buscan reducir la temporalidad en la plantilla y ofrecer una mayor estabilidad al personal administrativo.

Una vez finalice el plazo de revisión, la Universidad publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, así como la fecha de celebración de los ejercicios, que se anunciarán en el Portal de Empleo Público de la institución. La previsión inicial es que el examen se realice a principios del próximo año.

En convocatorias anteriores, la cifra de aspirantes fue también elevada, aunque con una presión por plaza mayor debido al menor número de vacantes. En 2021 se presentaron 2.500 personas para 23 plazas, lo que suponía más de cien candidatos por puesto, mientras que en 2023 hubo 1.400 aspirantes para 44 plazas, con una media de 32 por plaza.

En esta ocasión, la ratio se sitúa en torno a 30 candidatos por plaza, lo que refleja una competencia sostenida dentro de un proceso que, por su volumen y alcance, se considera histórico para la Universidad de Salamanca. En esta convocatoria, se han sacado las plazas correspondientes a 2022, 2023 y 2024.