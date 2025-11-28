189 euros más al mes: la subida necesaria para no agravar la diferencia salarial con los funcionarios La mejora retributiva del 11,5 % que el Gobierno ha comprometido con los empleados públicos supondría una media 2.637 euros más al año por trabajador en el sector privado

Carlos Rincón Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:45

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF —CCOO aún está estudiándolo— firmaron este jueves un acuerdo plurianual para subir los salarios de los funcionarios un 11,5 % entre 2025 y 2028. La nómina mensual (14 pagas) de los empleados públicos del Estado aumentará entre 202 y 275 euros en función de su categoría profesional.

Este incremento retributivo será aplicable al personal al servicio de las administraciones públicas. Pero, ¿qué sería necesario para evitar que este acuerdo agrave la brecha salarial entre el personal del sector privado y los funcionarios? Conllevaría que las empresas aplicasen un incremento retributivo medio inferior al que, según los datos de la Agencia Tributaria, habrían experimentado los asalariados de la provincia en los tres ejercicios anteriores. Rondaría los 189 euros al mes, aproximadamente 20 menos de lo que se elevó entre 2021 y 2024. Conforme al calendario fijado para los funcionarios, los sueldos se tendrían que elevar ya con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero en unos 41 euros mensuales, y en los ejercicios posteriores en 25, 77 y 45 euros, respectivamente.

El salario medio bruto de los asalariados de la provincia se situó el pasado ejercicio en 23.060 euros al año, un 3,86 % más que en 2023, que se traduce en un aumento de unos 61,14 euros por nómina. Conforme a la estadística elaborada con los datos tributarios de los contribuyentes, en los últimos cinco años, las retribuciones de los salmantinos se han visto incrementadas en más de un 19 %, aproximadamente en 3.729 euros brutos al año.

El salario medio de los salmantinos —calculado a partir de los ingresos que los contribuyentes perciben por rendimientos del trabajo— es un 7,6 % inferior a la media del país (24.962). En Madrid, los asalariados ingresan 8.851 euros más al año y en Barcelona, 6.195. No obstante, hay 31 provincias en las que la nómina media de los trabajadores es inferior. En Jaén, que tiene los salarios más bajos de España, se sitúa en 17.792 euros, casi un 30 % más baja, y en Huelva, en 18.012.

¿Cómo se aplicará el acuerdo de subida a los funcionarios?

1. La primera parte de la subida del 11,5 % que han acordado Gobierno y sindicatos se aplicará este año. Con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, se abonará a los funcionarios una cuantía correspondiente con una incremento del 2,5 % del salario.

2. Para 2026, lo acordado por el Ministerio de Función Pública con los sindicatos UGT y CSIF es un incremento salarial fijo del 1,5 % al que se añadirá medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5 %. Eso si, ese medio punto se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. El de 2026 sería el único incremento que contará con una parte fija y otra variable.

3. El año en el que los empleados públicos verán la mayor subida salarial será en 2027, año en el que están previstas las próximas elecciones generales. En este ejercicio se aplicará un incremento del 4,5 %

4. En 2028, año en el que llegaría a su fin el acuerdo, se aplicará una subida del 2 % a los empleados públicos. Si se suman los porcentuales de los cuatro años que abarca el acuerdo, la suma es del 11 %. No obstante, los sindicatos explican que el incremento acumulado que realmente percibirán los trabajadores será de un 11,5 % aproximadamente.