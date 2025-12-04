Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Escolares, en un aula. ARCHIVO

Más de 1.800 escolares se formarán para reducir el despilfarro

La Escuela Municipal de Consumo organiza 80 talleres de promoción del consumo responsable

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:16

Más de 1.800 escolares de Salamanca participarán durante el curso 2025/2026 en los 80 talleres de consumo responsable organizados por el Ayuntamiento, a través de la Escuela Municipal de Consumo y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y de Saberes.

El objetivo de esta iniciativa es proporcionar a los estudiantes la formación y los recursos necesarios para adquirir hábitos de consumo saludables, así como informarles sobre sus derechos como consumidores y las vías disponibles para protegerlos.

En la mañana de este jueves, 4 de diciembre, la concejala de Consumo, Vega Villar, visitó a un grupo de alumnos de 2º de ESO del IES Fernando de Rojas que participan en uno de los talleres sobre gestión económica y finanzas en la unidad familiar. Durante la visita, Villar destacó el compromiso del Ayuntamiento de fomentar desde edades tempranas un consumo responsable, sostenible y orientado a los productos de proximidad.

En esta nueva edición, la Escuela Municipal de Consumo abordará temas como el despilfarro de alimentos, el uso responsable del móvil, las compras por internet y la lectura de las etiquetas de los productos.

Estos talleres forman parte de un conjunto de iniciativas de la Escuela Municipal de Salud, que desde julio ofrece a los ciudadanos una plataforma digital diseñada para formar e informar a los consumidores de manera ágil, intuitiva y dinámica. La Escuela Online de Consumo ofrece contenidos formativos y divulgativos de calidad, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, el consumo responsable y brindar soluciones prácticas para situaciones cotidianas. Los usuarios pueden aprender sobre derechos de los consumidores, economía doméstica, compras online y otros temas de carácter práctico.

El acceso a la plataforma requiere registro previo y está disponible en: https://escuelaconsumosalamanca.es/login/index.php.

