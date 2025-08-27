11.000 jóvenes en lista de espera por plazas libres en la Universidad Las ramas de la salud son las que más solicitudes extra están generando

La Gaceta Miércoles, 27 de agosto 2025

La Universidad de Salamanca (USAL) inicia el curso 2025-26 con más de 11.100 estudiantes en lista de espera, distribuidos en 65 grados y titulaciones en los que no quedan plazas disponibles tras el proceso de admisión. Aunque la oferta académica de la institución supera esa cifra de titulaciones, en estos 65 es donde la demanda ha superado claramente a la oferta. Las listas, publicadas el 31 de julio, agrupan tanto a los alumnos que confirmaron su permanencia en el proceso de preinscripción como a reclamaciones y solicitudes de estudiantes extranjeros.

Las titulaciones sanitarias vuelven a liderar la demanda para estudiar en Salamanca. Medicina encabeza las listas con 1.954 aspirantes en espera, mientras que Enfermería suma cifras igualmente elevadas en sus distintos campus: Salamanca (1.660), Ávila (1.244) y Zamora (1.214). También Fisioterapia cuenta con 674 jóvenes a la espera de obtener una plaza. La Facultad de Psicología se mantiene como otra de las más atractivas, con más de 560 estudiantes en reserva, y carreras como Biotecnología (450), Maestro en Educación Primaria (481) y Maestro en Educación Infantil (390) también registran alta demanda. Incluso titulaciones de corte humanístico como Traducción e Interpretación superan el centenar de solicitudes en espera.

La rama de Ciencias de la Salud es, con diferencia, la que más demanda acumula. A los miles de estudiantes que aguardan una plaza en Medicina, Enfermería y Fisioterapia se suman los más de 560 en Psicología, los 539 en Odontología y varias decenas en Farmacia, lo que convierte a esta área en el principal foco de presión dentro del proceso de admisión.

El calendario de llamamientos establece que el 2 de septiembre se publicará la lista de espera actualizada; el 3 de septiembre tendrá lugar el primer llamamiento en acto público, con matrícula los días 3 y 4 para los estudiantes admitidos; y el 10 de septiembre se celebrará un segundo llamamiento, con matrícula los días 10 y 11. En caso de que todavía queden vacantes, los centros podrán seguir publicando listas de admitidos conforme al calendario oficial.

El elevado número de jóvenes que se mantienen en lista de espera no solo refleja la popularidad de determinadas carreras, sino que también anticipa movimientos en el mapa universitario nacional. Muchos estudiantes acabarán aceptando plazas en otras universidades o en titulaciones distintas a su primera opción, lo que provoca un efecto dominó en la admisión de todo el sistema.