Casi 100 trabajadores en la fase final del bloque de consultas, que cambia de color 90 profesionales se reparten los distintos trabajos que se están llevando a cabo

Aspecto de la fachada del bloque de consultas, que se está recubriendo con aislante sectorizado por plantas.

Javier Hernández Salamanca Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:43

Casi un centenar de trabajadores están participando en la fase final de la construcción del bloque de consultas externas del Hospital de Salamanca, que deberá entregarse en el tercer trimestre de 2026.

A simple vista, ya se puede ver que el edificio cambia de color. En las últimas semanas se ha empezado a instalar el aislamiento en la fachada del edificio -un material negro que tapa los ladrillos-, como paso previo a colocar por encima las planchas (paneles de fachada) que le darán el aspecto definitivo -igual que el del resto del Hospital- y que empezarán llegar en las próximas semanas.

Al mismo tiempo, en la cubierta se están instalando ya estructuras metálicas para albergar los sistemas de ventilación y climatización, así como posibles placas solares.

Los trabajos en el interior del edificio no se ven, pero también son constantes. Se están instalando sistemas contra incendios, premarcos en ventanas, distribución de tabiques de cartón yeso no acústico, además de puertas y cabinas de ascensores.

Los trabajos están ascendiendo de abajo a arriba, por lo que en plantas más bajas las obras más avanzadas. Mientras que en la planta baja ya se prueba el funcionamiento del gas, en la planta 1 ya existe cableado eléctrico; en la planta 2 los pasillos y falsos techos ya cuentan con conductos de climatización y fan-coils y en la planta 3 ya terminaron los trabajos de tabiquería, por lo que los instaladores de fontanería, electricidad y clima pueden empezar sus trabajos en planta.

El ritmo de la obra es óptimo, aunque esta semana se han notificado problemas para trabajar con la grúa y sobre los andamios debido al fuerte viento y a las lluvias.

El presupuesto que la Junta reserva para finalizar esta obra es de 16,6 millones de euros a lo largo del próximo año. La propia Consejería de Sanidad ha confirmado -en respuesta a una pregunta parlamentaria- que la fecha prevista de entrega de la obra se mantiene en «el tercer trimestre de 2026». A una pregunta sobre qué uso piensa darle la junta al Hospital Virgen de la Vega cuando se complete el traslado de las consultas a los futuros bloques K y L, la Junta insta a esperar a que se completen los movimientos antes de tomar decisiones, pero sí hay una clara intención de seguir dándole un uso sociosanitario y no retornarlo a la Seguridad Social.

