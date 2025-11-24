Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la entrega de los diplomas DELF. LAYA

100 por 100 de aprobados en los diplomas de francés del IES Martínez Uribarri

Este año se han presentado alrededor de 20 alumnos al nivel B1 y unos 10 al nivel B2

M. B.

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

El IES Martínez Uribarri celebró el acto oficial de entrega de los diplomas DELF a su alumnado de la sección bilingüe de francés.

El centro es el único instituto de Salamanca y su provincia que cuenta con sección bilingüe en francés, lo que lo convierte en un referente provincial en educación plurilingüe.

Según explicó el profesorado, el instituto se nutre del Colegio Francisco de Vitoria, donde el alumnado inicia su formación bilingüe desde Primaria. Al llegar a 1º de ESO, los estudiantes ya tienen una base sólida de francés, que continúa reforzándose hasta 2º de Bachillerato. Aunque el programa bilingüe oficial finaliza en 4º de ESO, el centro mantiene dos niveles diferenciados en Bachillerato, permitiendo que el alumnado bilingüe continúe avanzando hasta alcanzar un nivel muy superior al habitual en un segundo idioma.

Este año se han presentado alrededor de 20 alumnos al nivel B1 y unos 10 al nivel B2. La jefa del Departamento de Francés, Magdalena Martínez-Nogal, destacó que el centro lleva «prácticamente 20 años» preparando a su alumnado para estas certificaciones y subrayó que el IES Martínez Uribarri mantiene un 100% de aprobados año tras año: «Los resultados han sido excelentes».

