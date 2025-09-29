Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Encuentro de Adecocir. S. DORADO

El whatsapp como motor de cambio desde Ciudad Rodrigo

Adecocir impulsa tres jornadas en los municipios de Fuentes de Oñoro, la Fuente de San Esteban, Aldehuela de Yeltes, Fuenteguinaldo y Ciudad Rodrigo

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:05

El Grupo de Acción Local ADECOCIR ha organizado en diversos municipios de su territorio la Semana de Innovación con WhatsApp, una cita gratuita que reunirá a ciudadanos, profesionales y emprendedores en cuatro charlas con el objetivo común de aprender a usar WhatsApp de manera segura y descubrir cómo aprovechar su potencial en la vida diaria, en la administración pública y en los negocios. El evento se desarrollará del 1 al 3 de octubre en varios municipios dentro de la comarca de Ciudad Rodrigo con el apoyo de la empresa Ciudadano Conversacional.

Durante tres jornadas, los asistentes podrán participar en las siguientes actividades: el miércoles 1 de octubre, en Fuentes de Oñoro y La Fuente de San Esteban, con la charla «Vende a través de WhatsApp seguro, estrategias para emprendedores y pymes que quieren transformar WhatsApp en un canal de ventas fiable». El jueves 2 de octubre, en Aldehuela de Yeltes y Fuenteguinaldo, se impartirá la charla «Aprende todo sobre WhatsApp», una sesión en la que los participantes descubren todo el potencial de las nuevas funcionalidades de WhatsApp y su uso seguro, así como el empleo de la inteligencia artificial para sacar el máximo partido a la aplicación. El viernes 3 de octubre, en Ciudad Rodrigo, se llevará a cabo el taller de «Creación de asistentes en WhatsApp para potenciar tu negocio», un encuentro enfocado en cómo los chatbots y la inteligencia artificial pueden impulsar la atención al cliente y las ventas.

Además de la formación, esta cita ofrecerá un espacio de encuentro y networking local, donde se fomentará la digitalización segura como motor de desarrollo para el territorio de Ciudad Rodrigo y la provincia de Salamanca. Las plazas son limitadas y se requiere inscripción.

