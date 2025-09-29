El whatsapp como motor de cambio desde Ciudad Rodrigo

S. Dorado Ciudad Rodrigo Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

El Grupo de Acción Local ADECOCIR ha organizado en diversos municipios de su territorio la Semana de Innovación con WhatsApp, una cita gratuita que reunirá a ciudadanos, profesionales y emprendedores en cuatro charlas con el objetivo común de aprender a usar WhatsApp de manera segura y descubrir cómo aprovechar su potencial en la vida diaria, en la administración pública y en los negocios. El evento se desarrollará del 1 al 3 de octubre en varios municipios dentro de la comarca de Ciudad Rodrigo con el apoyo de la empresa Ciudadano Conversacional.

Durante tres jornadas, los asistentes podrán participar en las siguientes actividades: el miércoles 1 de octubre, en Fuentes de Oñoro y La Fuente de San Esteban, con la charla «Vende a través de WhatsApp seguro, estrategias para emprendedores y pymes que quieren transformar WhatsApp en un canal de ventas fiable». El jueves 2 de octubre, en Aldehuela de Yeltes y Fuenteguinaldo, se impartirá la charla «Aprende todo sobre WhatsApp», una sesión en la que los participantes descubren todo el potencial de las nuevas funcionalidades de WhatsApp y su uso seguro, así como el empleo de la inteligencia artificial para sacar el máximo partido a la aplicación. El viernes 3 de octubre, en Ciudad Rodrigo, se llevará a cabo el taller de «Creación de asistentes en WhatsApp para potenciar tu negocio», un encuentro enfocado en cómo los chatbots y la inteligencia artificial pueden impulsar la atención al cliente y las ventas.

Además de la formación, esta cita ofrecerá un espacio de encuentro y networking local, donde se fomentará la digitalización segura como motor de desarrollo para el territorio de Ciudad Rodrigo y la provincia de Salamanca. Las plazas son limitadas y se requiere inscripción.