Vvuelve el Festival de la Candela

La Mancomunidad de la Ruta de la Plata no para. Si días atrás estaba presente en la feria Salamaq, este fin de semana se encuentra promocionando los recursos de su zona, las sierras de Béjar, en la feria Naturcyl, que se celebra en la provincia de Segovia.

Una de las propuestas que dará a conocer en este encuentro será la fase de otoño del Festival de la Candela, que comenzará el próximo 4 de octubre en Colmenar de Montemayor con la celebración de una ruta de senderismo y un taller de indumentaria tradicional salmantina a cargo de Marta Moreno, Berna Pérez y Sergio Martín.

Doce serán las localidades en las que se llevarán a cabo las actividades de la candela, centradas en el fruto del castaño, por lo que las calbotadas estarán muy presentes a lo largo de una programación, que concluirá el 23 de noviembre.

Tras Colmenar, llegará el turno de La Hoya (11 de octubre), Fresnedoso (18 de octubre), Ledrada (19 de octubre), La Calzada (25 de octubre), Navalmoral (26 de octubre), Peñacaballera (8 de noviembre), Valdelageve (9 de noviembre), Sanchotello (15 de noviembre), Pinedas (16 de noviembre), Valdehijaderos (22 de noviembre) y El Cerro (día 23). Esta última localidad acogerá la clausura del festival, una cata de vinos de la DOP Sierra de Salamanca y la entrega de premios del concurso de fotografía de primavera.

La Mancomunidad ofrece, por tanto, doce propuestas para dar a conocer la comarca de las sierras de Béjar, donde el patrimonio, la cultura, la naturaleza o la gastronomía son grandes atractivos. Además, el otoño es uno de los momentos más especiales cuando los castañares cambian de color y ofrecen ese amarillo tan característico. Sin duda, la mejor propuesta para recorrer toda una comarca disfrutando de sus recursos y de la convivencia.