Vuelven los toros a Valdefuentes

La Virgen del Carrascal procesionará por la plaza de toros de la ermita, que acogerá un festejo taurino.

TEL Martes, 16 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Valdefuentes de Sangusín tienen una cita cada mes de septiembre con su patrona, la Virgen del Carrascal, para celebrar las fiestas grandes en su honor, que este año contarán con un festejo taurino en la plaza de toros de la ermita.

Tras décadas sin celebrarse eventos taurinos en el original coso de Valdefuentes, la jornada de este sábado quedará para el recuerdo con la vuelta de la lidia de tres novillo de la ganadería Sánchez-Urbina a cargo de tres alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca: Noel García, Fernando Vanegas e Íñigo Norte. Será a las cinco y media de la tarde con entrada gratuita. Será, sin duda, la principal novedad de unas fiestas que comenzarán el día 17, fecha en la que se celebrará una misa en la ermita en honor a Nuestra Señora del Carrascal, si bien, la procesión y el ofertorio están programadas para el sábado, día 20, facilitando la llegada de más fieles que se encuentran fuera del pueblo. Esa misma jornada contará con una actuación de canción española, que gusta en Valdefuentes, ya que también el domingo, día de la despedida, habrá otra actuación.

No faltará la música nocturna con la actuación de varios DJs y con las orquestas Seven y Manchester, además del trío Fortuna. Actividades, por tanto, de día y de noche que incluye también el pregón del enfermero de la localidad, Ramón Diego, o la coronación del rey y la reina de las fiestas, que serán Alejandra Bernardo y Hugo Arribas, junto con la presentación de las peñas. La comida en la carpa de la Plaza no puede faltar en las fiestas de septiembre y tendrá lugar el domingo junto con el parque infantil de Divertilandia.

Jonathan Andrino, alcalde: «Las fiestas de la Virgen son fin de semana de hermanamiento vecinal» La localidad celebra los días más importantes del año en honor a su Virgen. ¿Qué destaca del programa? —Se presentan con muchas ganas e ilusión ya que es un fin de semana de hermanamiento vecinal. Habrá actividades muy variadas siempre pensando en el gusto general de todas las edades, pero cabe resaltar siempre la festividad en honor a la Virgen. Destacan la actuación de copla y los juegos gigantes de madera. Este año gracias a la Diputación y la Escuela de Tauromaquia tendremos una clase práctica, que supone que volveremos a utilizar la plaza de toros después de 25 años. También tendremos torneos de fútbol o hinchables y el pregón lo dará Ramón Diego, enfermero durante 16 años y que este año cambia de destino. ¿Qué balance hace del año y qué proyectos tiene? —Ha sido un año bastante duro, pero todo tiene su aprendizaje, hay que seguir adelante y quedarse con lo positivo. Una vez más agradecer a las personas que siempre colaboran durante todo el año. Hacen que nuestro trabajo sea más fácil. Con el plan de apoyo municipal, hemos podido seguir contratando a vecinos del pueblo. Con ayuda del Pacto de Estado seguiremos en octubre con actividades gracias a la creación del aula mujer. Otras ayudas ayudan a mantener puestos de trabajo o seguir acondicionando el pueblo gracias a programas como Eltur, Elex y Planiel. Gracias a ayudas como los Planes Provinciales o los de Fondo de Cohesión podemos seguir asfaltando calles y garantizar un mejor acceso a las viviendas de los municipios. Este año, además hemos tenido bastante problemática en los depósitos y con el Plan de Sequía hemos pedido para conectar otra bomba y arreglar el mecanismo para la reducción de presión. Como proyectos de futuro, ya está confirmada la antena de cobertura, acondicionaremos un espacio municipal para hacer tres viviendas, crearemos un punto legal para el vertido de enseres domésticos, arreglaremos el tejado de la ermita, nos gustaría mejorar el campo de fútbol y contratar máquinas para mejorar el acceso a fincas ganaderas.

EL PROGRAMA

MARTES 17

19:00 h. Misa en la ermita

20:00 h. Canción española con Nati Ortega en las escuelas.

JUEVES 18

19:00 h. Beer Pong.

20:00 h. Bingo.

21:30 h. Cena burguer Maggi.

22:30 h. Música y fiesta blanca en el bar.

23:30 h. Fiesta en la Plaza con discoteca Tiffanys. Dj Carlos.

VIERNES 19

16:00 h. Campeonato de tute.

19:00 h. Magia con Toño en la Plaza Mayor.

20:00 h. Inauguración de la caseta de Maggi.

21:00 h. Pregón a cargo del enfermero, Ramón Diego. Presentación de peñas y coronación de reyes 2025 (Alejandra y Hugo).

22:00 h. Cena con cachopo y postre en el atrio.

00:00 h. Verbena con la orquesta Seven. Concurso de disfraces para niños y mayores. Bingo.

04:30 h. DJ Sergio en la Plaza.

SÁBADO 20

12:00 h. Misa en la ermita amenizada por el coro bejarano y el tamborilero local. Ofertorio.

16:00 h. Juegos gigantes de madera para todas las edades.

16:10 h. Campeonato de tute.

17:30 h. Clase práctica de tauromaquia en la plaza de toros.

18:30 h. Maquillatour para los más pequeños.

19:30 h. Gymkana para todas las edades.

21:00 h. Concurso a la mejor voz de Valdefuentes.

00:00 h. Verbena con la orquesta Manchester. Bingo.

04:30 h. Disco móvil Non-Stop.

DOMINGO 21

08:30 h. Buenos días con el desfile de la charanga.

12:00 h. Parque infantil con Divertilandia. Fiesta de la espuma a las 13:30 horas. Continuará el parque tras la comida y el tren.

14:30 h. Comida popular en la Plaza. Paella y postre. Bingo.

16:15 h. Campeonato de fútbol adulto en el patio del colegio.

17:30 h. Campeonato de fútbol infantil en el patio del colegio.

18:00 h. Canción española y copla con Patri Linares.

23:30 h. Verbena en la Plaza con el trío Fortuna.

Temas

Valdefuentes de Sangusín