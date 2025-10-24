Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

David Mingo y Marta Gutiérrez en la presentación de «Provincia Creativa». OBES

Vuelve «Provincia Creativa»: un puente entre el saber popular y el mundo académico

Diputación y Universidad de Salamanca suman fuerzas para potenciar la vida cultural en los pueblos con charlas y talleres

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:35

Un año más, la Diputación y la Universidad de Salamanca vuelven a unir fuerzas con «Provincia Creativa», el programa que tiende puentes entre el mundo rural y el académico, llevando hasta los pueblos actividades destinadas a dinamizar la vida cultural de sus vecinos.

Así lo subraya el diputado de Cultura, David Mingo, que recuerda o que hace once años ambas instituciones firmaron el primer convenio de colaboración como experiencia piloto. «La creación de redes entre el mundo rural y el universitario es una magnífica oportunidad para compartir nuestras vivencias y nuestras experiencias», ha destacado en referencia a un programa «que quiere continuar enriqueciendo y redimensionando la vida cultural de los pueblos de Salamanca, nutriéndose de las acciones de voluntariado de la comunidad universitaria».

Desde su creación, en 2014, «Provincia Creativa» ha estado abierta a todo tipo de iniciativas: «desde charlas sobre arquitectura hasta talleres de arte, de cómo mirar un cuadro, de cómic, fotografía... todo lo que pueda fomentar la creatividad y la convivencia entre los pueblos», ha añadido Mingo.

También la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez, ha destacado la buena acogida del programa. «Es una conexión que tenemos a través de la cultura, pero no con la idea de llevar la cultura a los pueblos —porque los pueblos ya tienen cultura—, sino de potenciarla entre ellos».

En este sentido, ha recordado que todas las propuestas planteadas están encaminadas a «fortalecer la convivencia y el aprendizaje, vinculando el saber académico con el saber popular».

El presupuesto de la undécima edición de Provincia Creativa, que este año lleva por lema «Cultura compartida», asciende a 45.000 euros, y las actividades se desarrollarán hasta el 31 de mayo de 2026.

