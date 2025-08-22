La vuelta cicloturista resalta el inicio festivo en Huerta Las peñas organizan por primera vez un tardeo amenizado con la música del Dj Kako

Jorge Holguera Illera Huerta Viernes, 22 de agosto 2025, 07:33

La vuelta cicloturista desde la plaza de la iglesia por calles y caminos del pueblo resaltó el comienzo de las fiestas en honor a San Bartolo de Huerta el jueves. En esta ruta entre los verdes parajes del lugar y sobre todo en el refrigerio compartido posteriormente se produjo el primer encuentro entre vecinos y personas que llegan estos días para disfrutar de las fiestas. La peña El Tabique se encargó de organizar esta cita.

Posteriormente se aprovechó para inaugurar en el albergue la exposición del concurso de fotografías.

También se disfrutó de una de las novedades del programa de este año. Las peñas convocaron y organizaron un tardeo con música puesta por el Dj Kako. El colectivo Khora llevó a Huerta un 'scape room' acerca de la 'Evasión de Gilead'.

A continuación se llevó a cabo el concurso de tortillas en el pabellón.

La noche estuvo marcada por el encuentro de las peñas en torno a una cena en la que colaboraron las peñas El Cerro Oscuro y Descontrólate.Posteriormente se continúo con el tardeo de peñas.

El miércoles se hizo un paseo a caballo en la zona del chiringuito organizado por el centro ecuestre Los Caballos de la Ribera. La cita familiar cicloturista de ayer por la mañana a la que este año también se sumaron algunos participantes con patinete. «Es uno de los actos bonitos porque nos juntamos todas las generaciones, damos el paseo y luego compartimos algo de comer y beber», explica el concejal de Cultura, Fernando Saldaña. «Es cuando nos saludamos los que estamos aquí con los que vienen de fuera», añade.

Hoy habrá juegos infantiles en el centro cultural, por la tarde partido de pelota y por la noche una velada en el frontón viejo. El pregonero se mantiene en secreto bajo el encabezado de 'Un encuentro divino'. Después actuará Lola Mento, «una artista gaditana, a medio camino entre maga, payasa y actriz», dice Saldaña a la vez que recomienda verla.