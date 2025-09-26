Vox pide en Béjar que PSOE y Tú Aportas respeten el plan de inversión para La Covatilla Se trata de la propuesta elaborada de forma conjunta con el Partido Popular durante los dos años de gobierno entre junio de 2023 y agosto de este año.

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Béjar ha solicitado esta tarde de viernes al actual equipo de Gobierno de PSOE y Tú Aportas que respeten el plan de inversión previsto y elaborado junto con el Partido Popular para modernizar La Covatilla.

Los concejales de ese partido, Purificación Pozo y Jonathan Sánchez, han informado de la llegada del documento, esta misma mañana de viernes, con los detalles sobre la propuesta prevista por PP y Vox para facilitar la apertura de la estación de esquí durante todo el año y no solamente durante los meses de invierno.

Además, Purificación Pozo ha tenido duras palabras hacia Javier Garrido, portavoz de Tú Aportas, al que ha acusado de mentir con respecto a los plazos de la prueba del telesilla ya que ha afirmado que ella misma informó a la oposición sobre la falta de piezas y los plazos para reparar ese remonte. «A finales de junio nos informaron que la avería era grande y había que mandar la pieza fuera. Lo dije en comisión, pero no se enteraban porque les daba igual», ha afirmado.

También ha hablado sobre la auditoría externa que ha emitido un informe sobre el estado de las instalaciones. «La empresa que ha realizado la auditoría es la misma en la que trabaja el anterior jefe de explotación. No mientan ni engañen el alcalde y el concejal diciendo que es un agente externo no vinculado a la estación de esquí», explicó ayer.

A pesar de toda esa situación, los dos concejales de Vox han tendido la mano al actual equipo de Gobierno para trabajar de forma conjunta sobre el futuro de La Covatilla e invertir los fondos previstos a través del Plan de Reindustrialización aprobado el 28 de diciembre de 2018.

Por su parte, Jonathan Sánchez ha mostrado sus extrañeza por el interés que tienen determinadas personas de la ciudad en gestionar la estación de esquí y ha avanzado que, en su opinión, las instalaciones deberán ser gestionadas por una empresa especializada. En este sentido, Pozo ha concluido que no podrá privatizarse hasta que estén invertidos los fondos de la Junta ya que están concedidos al Ayuntamiento como entidad pública y no a una empresa privada.