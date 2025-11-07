Vox muestra su apoyo a los productores nacionales en su visita a Béjar Representantes locales, nacionales y regionales han mantenido un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad.

Representantes nacionales y regionales de Vox han participado este viernes en una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de Béjar para hablar de cuestiones relacionadas por el polígono industrial de la ciudad.

El presidente salmantino Carlos Menéndez ha acompañado al portavoz nacional de Industria de Vox y diputado Nacional por las Palmas en Canarias, Alberto Rodríguez, junto con la concejala Purificación Pozo y el alcalde de Sequeros, Mauricio Angulo, entre otros.

El encuentro ha comenzado con una reunión con el presidente de la Cámara, Ventura Velasco, y algunos plenarios de esa Corporación para transmitirles que Vox es un partido que da importancia a Béjar desde el punto de vista política. «En Béjar, van de la mano dos problemas muy importantes como son la desindustrialización y la despoblación que afectan a la comarca y a la provincia», ha destacado Carlos Menéndez.

Por su parte, Alberto Rodríguez ha destacado que Vox es un partido que demuestra la preocupación por la pérdida de industria y del comercio en las últimas décadas en Béjar. «No es algo que haya sucedido de forma espontánea ni por razones propias de una evolución de los mercados, sino que es fruto de unas políticas de demonización de la industria y del campo como sectores que, cualquier nación, debería proteger», ha afirmado. Desde Vox, sus representantes han querido criticar las políticas de la Unión Europea. «Tanto el PP y el PSOE, a través del pacto verde limpio industrial, han dejado a nuestros productores sin competitividad y ha supuesto la entrada de productos de otros países que no cumplen con exigencias medioambientales y laborales. Encuentran las puertas abiertas para sustituir a nuestros productores», ha afirmado. En su opinión, la solución es mostrar un apoyo a quienes han creado tanta prosperidad como el caso de los industriales textiles con Manuel Bruno como ejemplo con más de 200 años de historia.

«PP y PSOE pactan todo en Europa y votan lo mismo, pero en España hacen el teatrillo de pelearse. Desde Vox queremos dar una alternativa patriótica para aquellos españoles que quieren prosperar y brindar un futuro mejor», ha asegurado. Con respecto a las medidas propuestas, ha destacado la no demonización de los productores, la puesta en marcha de una política fiscal que acompañe al tejido productivo y que intente compensar el daño que se ha creado, ha concluido.