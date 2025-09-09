Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Espectadores durante una función del 'Volatiritormes'. EÑE

Volatiritormes en Santa Marta duplica el número de espectadores y refuerza su esencia circense

El Consistorio registra 3.000 asistentes en la octava edición del festival

EÑE

Santa Marta de Tormes

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:13

La octava edición del Volatiritormes, la Fiesta Internacional de Saltimbanquis, Volatineros y Genios sin Botella, ha registrado una afluencia de 3.000 espectadores, casi el doble que el pasado año. El aumento de público confirma la consolidación de esta cita en el calendario cultural de Santa Marta de Tormes y refleja la apuesta del Ayuntamiento por recuperar la esencia circense de los primeros años.

Como novedad, todas las funciones, que han sido gratuitas, se han celebrado en la carpa de circo instalada en la plaza de España, con capacidad para 429 personas. Cada representación ha completado el aforo, lo que el Consistorio considera una muestra de que el nuevo formato, centrado en espectáculos visuales y accesibles, ha sido un acierto.

«No solo se ha confirmado la importancia de esta fiesta como cita cultural ineludible, sino que la renovación impulsada desde la concejalía de Cultura ha sido todo un éxito. La carpa respiró esencia circense en cada función, logrando cautivar tanto a niños como a adultos sin renunciar a la calidad», ha subrayado el alcalde, David Mingo.

En este sentido, la programación ha incluido siete espectáculos de magia y mentalismo, clown, malabares, equilibrio y monociclo, juegos aéreos, lanzamiento de cuchillos y látigos, y teatro

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  2. 2 La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
  3. 3 «Una bebida y una tapa»: un bar obliga a la consumición mínima por persona para evitar «la ruina»
  4. 4 Subasta de escándalo: algo pasa con el vacuno
  5. 5 El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66
  6. 6 «Intranquilidad» en la etapa de La Vuelta que este viernes cruza Salamanca y hace meta en Guijuelo
  7. 7 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  8. 8 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este martes 9 de septiembre
  9. 9 Natividad Pro Escudero, de Palaciosrubios, celebra 105 años de vida sana: «Me gusta comer un poco de todo y sobre todo...»
  10. 10 Herida una joven de 25 años tras ser atropellada por un coche en la Avenida de Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Volatiritormes en Santa Marta duplica el número de espectadores y refuerza su esencia circense

Volatiritormes en Santa Marta duplica el número de espectadores y refuerza su esencia circense