Volatiritormes en Santa Marta duplica el número de espectadores y refuerza su esencia circense El Consistorio registra 3.000 asistentes en la octava edición del festival

EÑE Santa Marta de Tormes Martes, 9 de septiembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

La octava edición del Volatiritormes, la Fiesta Internacional de Saltimbanquis, Volatineros y Genios sin Botella, ha registrado una afluencia de 3.000 espectadores, casi el doble que el pasado año. El aumento de público confirma la consolidación de esta cita en el calendario cultural de Santa Marta de Tormes y refleja la apuesta del Ayuntamiento por recuperar la esencia circense de los primeros años.

Como novedad, todas las funciones, que han sido gratuitas, se han celebrado en la carpa de circo instalada en la plaza de España, con capacidad para 429 personas. Cada representación ha completado el aforo, lo que el Consistorio considera una muestra de que el nuevo formato, centrado en espectáculos visuales y accesibles, ha sido un acierto.

«No solo se ha confirmado la importancia de esta fiesta como cita cultural ineludible, sino que la renovación impulsada desde la concejalía de Cultura ha sido todo un éxito. La carpa respiró esencia circense en cada función, logrando cautivar tanto a niños como a adultos sin renunciar a la calidad», ha subrayado el alcalde, David Mingo.

En este sentido, la programación ha incluido siete espectáculos de magia y mentalismo, clown, malabares, equilibrio y monociclo, juegos aéreos, lanzamiento de cuchillos y látigos, y teatro