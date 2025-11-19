Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

En los centros Enjoy los usuarios cuentan con multitud de tipos de máquinas de fuerza.
CONTENIDO PATROCINADO

Vivir las Navidades con salud, diversión y mucho deporte

De cara a las próximas fiestas navideñas, Enjoy Multiusos y Enjoy Aldehuela refuerzan su compromiso con el ocio familiar ampliando opciones deportivas para niños y adultos

EÑE

Salamanca

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:10

Enjoy Multiusos

  • Dirección Avenida de los Cipreses s/n. CP 37004 - Salamanca

  • Teléfono 923 222 047

  • Página web www.enjoy.es/multiusos

Enjoy Aldehuela

  • Dirección Avenida de la Aldehuela s/n. CP 37003 - Salamanca

  • Teléfono 923 090 518

  • Página web www.enjoy.es/aldehuela

Salamanca continúa apostando por un estilo de vida activo y saludable, y los centros deportivos Enjoy Multiusos y Enjoy Aldehuela se han convertido en lugares de referencia para muchas familias. No en vano, en torno al 10% de los habitantes de la ciudad ya forman parte de su comunidad, haciendo uso de unas instalaciones creadas para responder a las necesidades de todas las edades.

De cara a la Navidad, ambos espacios se preparan para recibir a socios y visitantes con su habitual propuesta integral. En un momento del año donde el tiempo compartido cobra especial valor, estas instalaciones ofrecen un entorno pensado para que niños, jóvenes y adultos encuentren su lugar, siempre en un ambiente seguro y orientado al bienestar.

Navidades activas: centros abiertos y servicios disponibles

Durante todas las festividades, los centros permanecerán abiertos sin interrupciones, ofreciendo una amplia gama de opciones para mantenerse activo. El acceso a las salas de fitness y a las actividades dirigidas se mantiene operativo, al igual que los entrenamientos al aire libre.

Quienes busquen combinar deporte y descanso encontrarán en Enjoy Multiusos una zona hidrotermal equipada con spa y baño de vapor, una alternativa perfecta para quienes desean equilibrar ejercicio y relajación.

Asimismo, el servicio de ludoteca seguirá disponible para las familias que lo necesiten. Pensado para que los más pequeños se diviertan mientras los adultos se ejercitan o disfrutan de un rato de descanso, ampliará su horario habitual durante estas fechas. Además, incluirá talleres especiales enfocados en propuestas dinámicas y saludables dentro de un entorno de juego seguro.

Ocio saludable para todos

Desde Enjoy destacan su interés en promover espacios donde la salud física y emocional puedan cuidarse en conjunto, especialmente durante el periodo navideño. De ahí que ofrezcan un amplio abanico de actividades capaces de adaptarse a distintos intereses: desde entrenamientos personalizados en áreas de Xtraining hasta propuestas acuáticas de bajo impacto como aquagym o aquafit, ideales para quienes buscan opciones suaves sin renunciar al ejercicio.

La variedad de clases semanales es otro de los puntos fuertes: Enjoy Multiusos ofrece hasta 161 sesiones, mientras que Aldehuela suma 118, garantizando alternativas para todos los ritmos y horarios.

Las tarifas también están diseñadas para ajustarse a las diferentes realidades, con abonos familiares dirigidos a parejas con hijos menores de 14 años, así como opciones individuales, juveniles, universitarias o senior.

Sesión lúdica de entrenamiento con niños.

Bienestar como estilo de vida

La filosofía de los centros Enjoy va más allá del ejercicio físico: su objetivo es impulsar un modo de vida donde deporte, ocio y salud convivan de manera armoniosa. Estas navidades, su propuesta se refuerza para que cada familia pueda seguir disfrutando de un espacio donde compartir tiempo y cuidarse en un entorno seguro.

