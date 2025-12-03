Vive una Navidad inolvidable llena de encanto y magia en Santa Marta

EÑE / Francisco Martín Miércoles, 3 de diciembre 2025, 05:00 Compartir

Con todo preparado para el arranque oficial de la programación navideña, Santa Marta de Tormes se transforma un año más en un lugar donde la ilusión inunda cada rincón de la localidad. De esta forma, las familias que lleguen estos días al municipio descubrirán una Villa Navideña que crece en encanto y personalidad, una propuesta que ya forma parte de la identidad local y que invita a vivir la Navidad de una manera cercana, cálida y muy especial.

En este sentido, la quinta edición de esta gran iniciativa comenzará a partir de este viernes día 5 con el encendido oficial, manteniendo su esencia artesanal y tradicional e incorporando numerosos detalles pensados para emocionar a grandes y pequeños. El alcalde, David Mingo, destaca que se trata de «un proyecto único en el que se funden cultura, tradición y artesanía, una propuesta que tiene identidad propia, respetando las tradiciones y el espíritu de la Navidad y que persigue dinamizar la economía de nuestro municipio y hacer felices e ilusionar a las familias».

Bajo este espíritu nace la gran novedad de este año, creada para sorprender desde el primer momento. Así, la Isla del Soto adopta por primera vez la identidad de la Isla de la Navidad, un espacio pensado para quienes desean adentrarse en un ambiente de cuento en pleno entorno natural.

La entrada, ubicada junto a la pasarela de la plaza de la Iglesia, contará con una iluminación respetuosa y delicada que dará lugar a un paisaje único, perfecto para disfrutar de un paseo entre luces y sombras. Cada tramo ofrecerá elementos artesanales, guiños a la tradición navideña y detalles que invitarán a contemplar el entorno con calma.

Por otro lado, la Villa Navideña crece hasta alcanzar diez espacios diferentes. Plazas y calles como la Plaza Mayor, la plaza de España, la calle Virgen del Carmen o la avenida de Madrid mostrarán una decoración cuidadosamente elaborada que invita al paseo y a descubrir nuevos rincones llenos de encanto. La artesanía volverá a ocupar un lugar destacado y convertirá todo el recorrido en un itinerario donde tradición y creatividad avanzan de la mano.

Asimismo, la programación municipal presenta propuestas diseñadas para familias que desean disfrutar de tiempo conjunto. Conciertos, espectáculos de circo y teatro, cuentacuentos, pasacalles, la popular papanoelada motera y las visitas guiadas a la Isla del Soto Encantada darán forma a un mes lleno de actividades que llenarán de alegría el municipio.

Ampliar Luces y fantasía en cada rincón Hasta el 6 de enero, las calles y plazas de Santa Marta brillarán gracias a la Villa Navideña con más de 300 elementos decorativos. Cascanueces gigantes, casitas encantadas, regalos luminosos, bastones de caramelo, dulces descomunales, duendes y la gran casa de Papá Noel componen un escenario pensado para sorprender a familias, visitantes y amantes de la Navidad. Uno de los puntos centrales del recorrido es la plaza de España, convertida en un gran espacio temático con entrada photocall, puesto de Navidad y una carpa dedicada a actividades festivas. En el interior de la Casa Consistorial se expone el nacimiento 'Circus Adventus', mientras que el carrusel navideño, las casas encantadas, los cascanueces, el espacio «Dulce de Navidad» y la estación de navidad completan una de las zonas con más elementos. El itinerario continúa por distintos rincones del municipio. La avenida de Antonio Machado acoge un nacimiento tradicional, mientras que la Plaza Mayor se reinventa como la acogedora «Plaza de las Tazas». La plaza de la Iglesia sorprende con un parque de hielo, y la calle Virgen del Carmen invita a descubrir la encantadora casa de jengibre custodiada por sus guardianes. La avenida de Madrid ofrece dos paradas imprescindibles: 'En trineo a Laponia' y 'En globo con Papá Noel'. Como novedad, la Isla del Soto será la Isla de la Navidad. En su entrada habrá árboles mágicos y el romántico rincón del beso bajo el muérdago. Dentro del recorrido también destaca el espacio «Vamos a contar un cuento», ubicado en el edificio Sociocultural. EÑE/F. MARTÍN

PROGRAMA

VIERNES 5

18:45 horas - Inauguración de la Isla de Navidad.

19:30 horas - Apertura de la Villa Navideña y recital de villancicos.

SÁBADO 6

18:30 h. - Espectáculo infantil.

DOMINGO 7

18:30 h. - Hada de Navidad.

MIÉRCOLES 10

18:30 h. - Visita guiada al museo de la moto histórica.

VIERNES 12

18:30 h. - Visita guiada por la Isla del Soto encantada.

SÁBADO 13

18:30 h. - Concierto.

DOMINGO 14

18:30 h. - Teatro familiar.

MIÉRCOLES 17

18:30 h. - Visita museo de la moto.

JUEVES 18

18:30 h. - Visita Isla del Soto.

VIERNES 19

18:00 h. - Feria de Navidad.

SÁBADO 20

Feria de Navidad desde las 11:00.

12:00 h. - Pasacalles navideño.

13:30 h. - Pintacaras.

18:00 h. - Papanoelada motera.

DOMINGO 20

Feria de Navidad desde las 11:00.

13:00 h. Cuentacuentos.

18:30 h. Visita de Papá Noel.

MARTES 23

18:30 h. - Visita Isla del Soto.

SÁBADO 27

18:30 h. - Fiesta musical.

DOMINGO 28

18:30 h. - Circo en la carpa.

MARTES 30

17:00 h. - Nochevieja infantil.

3 Y 4 DE ENERO

17:00 h. - Recepción Reyes Magos.

LUNES 5 DE ENERO

19:00 h. - Cabalgata.