Vítores y pleno disfrute en El Cabaco

Los vuelos y los detalles de los trajes serranos lucirán en todo su esplendor durante los próximos días en la localidad de El Cabaco, que celebra las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. Después de dos jornadas de repique de campanas, actividades infantiles y juveniles, pregón y mucha música, los vecinos del pueblo cierran la plaza a las 9:00 horas, así como el recorrido de los astados, y comparten después, a modo de recompensa, un sabroso pincho.

Los juegos y deportes clásicos, como la calva, se abren camino esta misma tarde en el merendero, y, después del éxito cosechado en otras ediciones, el color y los disfraces tomarán El Cabaco al atardecer, con premios para adultos y niños. También los pequeños protagonizarán parte del viernes con una alocada yincana, mientras que la tarde adquirirá un cariz fiestero con la charanga La Clave animando las peñas, todo ello de cara a una noche vibrante con Dj Zafra en la plaza, una actividad sufragada por las peñas y con la colaboración del Consistorio.

Las dianas floreadas despertarán cada mañana temprano a los vecinos a partir de este momento, ya sea de cara al gran día de honores a San Juan Bautista, con un mimado protocolo a modo de pasacalles hasta la misa, y, por supuesto, el vistoso ofertorio seguido de bailes serranos al finalizar la procesión en la plaza, frente a la imagen, a cargo del grupo local, con un repertorio muy completo que pone de manifiesto el patrimonio cultural de este municipio.

El tiro al plato hace que el deporte regrese y alterne con los actos más enérgicos, como la suelta de vaquillas y las capeas al estilo tradicional por las calles habituales. Un bingo y una macrodiscoteca alargarán la noche de concierto con Rubén Martín y Los Calis. Una segunda sesión con astados y verbena, seguida de disco móvil gracias a los jóvenes, conquistará el domingo, mientras que el Humor Amarillo, más verbena y discoteca, reinan el lunes. El día 26, una comida popular servirá de cierre y se extenderá hasta una chocolatada.

Hoy

17:00 horas. Campeonato de calva y degustación de jamón aportado por el Ayuntamiento.

20:30 horas. Tú eres la estrella. Desfile de disfraces con categorías infantil y adulto.

Viernes, 22

11:30 horas. Yincana para niños de 6 a 13 años en la plaza, organizada por los jóvenes.

19:30 horas. Recorrido de peñas con la charanga La Clave.

23:30 horas. Dj Zafra, en la plaza, sufragado por las peñas y en colaboración con el Ayuntamiento.

Sábado, 23

8:00 horas. Diana floreada con el tamborilero local, Agustín García.

12:15 horas. Salida de los danzarines y la Corporación desde el Ayuntamiento hasta la iglesia.

3 12:30 horas. Misa solemne, procesión, ofertorio y bailes serranos.

15:00 horas. Gran tirada al plato en el paraje del Campo.

17:30 horas. Salida a por las vacas.

18:30 horas. Vaquillas y capea.

0:00 horas. Concierto de Rubén Martín y Los Calis, en Las Eras.

Domingo, 24

8:00 horas. Diana floreada.

13:00 horas. Santa misa.

18:30 horas. Vaquillas y capea.

0:00 horas. Orquesta Princesa.

Lunes, 25

8:00 horas. Diana floreada.

18:00 horas. Humor Amarillo.

0:00 horas. Orquesta Nebraska.

Martes, 26

15:00 horas. Comida popular.

19:30 horas. Chocolatada.

José A. Sánchez, alcalde: «Vamos a mejorar el merendero con un paseo y un espacio sobre el entorno» Paralelamente a unas fiestas cada vez más aclamadas y populares, el Ayuntamiento desarrolla instalaciones como las del centro cívico. ¿Cómo se presentan estas fiestas? —Este año hemos cambiado un poco el Humor Amarillo, a ver qué tal funciona entre las peñas... En general, repetimos programa porque parece que a la gente le gusta y son fiestas que se están consolidando, aunque cada vez hay que hacer un mayor esfuerzo a nivel económico. ¿Qué mejoras se han ejecutado recientemente? —Hemos terminado de mejorar parte de las instalaciones de las piscinas municipales, que abrimos el año pasado; estamos mejorando también el parking, que se va a asfaltar. Además, entre este año y el que viene esperamos poder construir un centro cívico. Contamos con una sala de coworking en las antiguas escuelas, que se han ido adecentando poco a poco. Ya se le está dando uso, pero se harán más actuaciones. Esperamos poder contar con alguna subvención. Para terminar el proyecto serían necesarios unos 40.000 euros. ¿Qué está por venir? —Estamos luchando por mejorar la zona del merendero; la estamos acondicionando para que sea más accesible, sobre todo de cara a las personas con movilidad reducida. Queremos que haya una especie de paseo en el merendero y acondicionar un antiguo chiringuito para hacer un punto de información sobre el entorno natural de nuestra zona: micología, castaños, flora, además de los senderos que hay.