Vitigudino espera incorporar una nueva secretaria en esta semana El Consistorio lleva sin esta figura administrativa desde el pasado mes de mayo y el PP denuncia una «parálisis» en la labor municipal

D. Sánchez Vitigudino Martes, 2 de septiembre 2025, 17:50

El Ayuntamiento de Vitigudino se encuentra a la espera de incorporar, «en estos días», según asevera el alcalde Javier Muñiz, a una nueva secretaria municipal que ocupe el puesto de la administrativa que ha realizado esta labor hasta finales del mes de mayo.

La trabajadora se encuentra de baja y su plaza no ha sido cubierta, lo que supone una «parálisis administrativa» según denuncia el Partido Popular, ya que el Consistorio acumula varios meses sin celebrar plenos «y se está haciendo un tapón en algunas cuestiones y da la impresión de que le está viniendo bien al equipo de Gobierno que no está sometido a control alguno», afirma la concejala popular Luisa de Paz que recuerda que la última sesión plenaria se celebró «en abril».

Los populares denuncian que las licitaciones de las fiestas y eventos taurinos «se han realizado sin secretario interventor y creemos que traerá consecuencias legales», advierte De Paz. La edil popular asegura que ha remitido varios escritos al equipo de Gobierno para conocer los motivos de la ausencia de plenos, «y nos respondieron que no había secretaria, pero no han tenido una comunicación oficial como tal de esta ausencia, no sabemos nada y seguimos sin poder acceder a la plataforma acciona» y De Paz espera una respuesta «a quién está entonces firmando las adjudicaciones que ese están haciendo como secretario y no me han respondido porque no hay esa figura actualmente».

Por su parte, el regidor municipal Javier Muñiz ha asegurado que desde finales del mes de mayo «ya pusimos en conocimiento a las administraciones pertinentes la necesidad de un nuevo secretario, es un proceso lento, pero parece que en estos días se va a incorporar una nueva persona que sí está interesada en esta plaza». Desde el equipo de Gobierno afirman que «todos los procedimientos se están haciendo con legalidad» y que esta ausencia de esta figura está también afectando a proyectos en los que se está trabajando «o en los presupuestos que no podemos llevar a pleno» indica el alcalde.