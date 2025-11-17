Vitigudino abre la esperada pista de pádel Las instalaciones ya están disponibles y se pueden reservar a través de una app

S. Dorado Vitigudino Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:45

Los amantes del deporte vecinos de Vitigudino ya pueden disfrutar del pádel, una actividad cada vez más demandada, ya que, aunque con algún retraso, al final se han abierto las pistas de pádel situadas en la carretera de Yecla de Yeltes, en el recinto deportivo junto al campo de fútbol municipal. Las reservas ya son posibles a través de una app, con un precio de 8 euros por 90 minutos de duración.

Tanto un parking de autocaravanas como estas nuevas pistas de pádel han sido posibles gracias a los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca, con una inversión de 113.000 euros, de los cuales el Consistorio local ha aportado el 20%.