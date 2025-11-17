Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pista de pádel finalizada y abierta al público en Vitigudino.

Vitigudino abre la esperada pista de pádel

Las instalaciones ya están disponibles y se pueden reservar a través de una app

S. Dorado

Vitigudino

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

Los amantes del deporte vecinos de Vitigudino ya pueden disfrutar del pádel, una actividad cada vez más demandada, ya que, aunque con algún retraso, al final se han abierto las pistas de pádel situadas en la carretera de Yecla de Yeltes, en el recinto deportivo junto al campo de fútbol municipal. Las reservas ya son posibles a través de una app, con un precio de 8 euros por 90 minutos de duración.

Tanto un parking de autocaravanas como estas nuevas pistas de pádel han sido posibles gracias a los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca, con una inversión de 113.000 euros, de los cuales el Consistorio local ha aportado el 20%.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cinco capitales de Castilla y León en las que nevará en los próximos días
  2. 2 El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...»
  3. 3 «Sin los quirófanos de tarde no podríamos asumir toda la demanda. Son matemáticas»
  4. 4 «La ventaja es que siempre he estudiado, sin saberlo, como si estuviera preparando una oposición»
  5. 5 «Hay padres desesperados porque sus hijos no van a clase; el grupo 4M de la Policía está a su disposición»
  6. 6 El Salamanca UDS perdona y paga muy caro una desconexión de cinco minutos ante el Ávila (1-3)
  7. 7 Salamanca, cuarta provincia de España que más reduce la fuga de trabajadores
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 16 de noviembre
  9. 9 Unionistas suma tres puntos de oro en casa de Sando (0-1)
  10. 10 Repunte de ventas de la luz V16 ante la inminente obligatoriedad: «Los españoles lo dejamos todo para el final»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Vitigudino abre la esperada pista de pádel

Vitigudino abre la esperada pista de pádel