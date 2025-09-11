Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Visto bueno de la Junta a la agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de Peñaranda

El Consistorio se ha puesto en contacto con los voluntarios para encargar los uniformes

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:57

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte informa que la Junta de Castilla y León ha comunicado la inscripción de la Agrupación de Protección Civil de Peñaranda.

«Resuelta esta cuestión, estamos procediendo a llamar a todos los voluntarios para que nos aporten datos relacionados con el tallaje para la uniformidad que, según nos han comunicado, se entregará en cuanto haya disponibilidad de la misma por parte de la Junta. También estamos pidiendo una fotografía de carnet a todos ellos», informa el concejal de Seguridad Ciudadana, Fran Díaz.

«Desde el Ayuntamiento agilizaremos al máximo todos los trámites para que la agrupación pueda estar en funcionamiento y al servicio de los peñarandinos a la mayor brevedad», añade.

