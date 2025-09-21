La prevención como salvaguarda natural en la Mancomunidad Sierra de Francia

D. Sánchez Sequeros Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

El verano de 2025 en la comarca de la Sierra de Francia ha estado marcado por los incendios forestales, de diversa consideración pero que para la Mancomunidad Sierra de Francia son un claro ejemplo de la necesidad de la prevención para evitar situaciones de peligro. «Sin ir más lejos, el viernes ha tenido lugar uno en Sotoserrano, sin olvidar el acontecido en La Alberca a mediados de agosto», matiza el presidente Mauricio Angulo, también alcalde de Sequeros.

Angulo destaca que, desde la Junta de Castilla y León, se ha dado un primer paso «desde el punto de vista de la protección, algo que ya hablé con el consejero en el año 2019, con la creación de los anillos de protección alrededor de los municipios. Se va a comprar maquinaria y dotar a las diputaciones para poder avanzar en este aspecto». recalca.

Por parte de los municipios que integran la Mancomunidad, son varios los que están poniendo en marcha planes de protección contra los incendios: «Quizás no todos tiene un plan redactado como tal, pero me consta que se están realizando trabajos en este sentido y es algo que queremos presentar en la Junta en una futura reunión».

Para Mauricio Angulo es una buena noticia el paso adelante del ejecutivo regional, «aunque hayan tardado seis años, pero parece que tienen clara la línea de acción tanto en el ámbito de la actuación como de la prevención» y considera que es «urgente afrontar este tema, más tras este verano pasado».

Desde la Mancomunidad Sierra de Francia se pone de manifiesto también la necesidad de dotar de medios de extinción necesarios para evitar cascos como el fuego de La Alberca «del que se desplazaron equipos para otros fuegos y no se llega a todos, somos una Comunidad Autónoma muy grande» y que «a eso se debe sumar el trabajo de prevención, que ha demostrado que es una labor fundamental para nuestro entorno».