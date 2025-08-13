Por la Virgen y San Roque en Lagunilla

La Virgen de la Asunción abrirá los actos religiosos de Lagunilla, que seguirá con la devoción a San Roque.

TEL Lagunilla Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:58 Compartir

Lagunilla afronta los días más importantes del año con muchas ganas de honrar a la Virgen de la Asunción y a San Roque en agosto.

El concejal de Festejos, López, ha dado a conocer un programa con novedades introducidas desde la oficina de turismo y la técnica, Ana Vicente. Como apuestas para el desarrollo turístico, destaca que la localidad ha conseguido varias subvenciones para, por ejemplo, acondicionar el centro de observación de pájaros con unos 70.000 euros; para impulsar la oficina de turismo como punto de información de toda la región y la proyección turística a través de la Mancomunidad Ruta de la Plata y la Ruta del Vino.

No faltarán los actos religiosos para las jornadas del viernes y del sábado, junto con otras iniciativas como el avistamiento de estrellas que tuvo lugar ayer o dos nuevas propuestas, como son el certamen de pintura rápida, organizado a propuesta de la técnica de turismo, o el espectáculo de mentalismo previsto para esta tarde. Los pequeños también tendrán su hueco con la mini disco prevista para mañana por la tarde, para continuar con el pregón de José María Sardá, acompañado por el alcalde, José María Garrido.

Las orquestas Sándalo, América S.L., Carisma y Seven amenizarán las noches en el Vallejo de la Mata, epicentro festivo junto con las piscinas, que son gratuitas para todo el público y que serán el escenario de citas como la guerra de láser y la fiesta de la espuma previstas para el sábado.

El taller de maquetas cerrará la agenda festiva con el objetivo de completar las figuras que se integrarán en el museo del tren, que abrirá la localidad en los próximos meses.

El programa

Hoy

10:00 horas. Concurso de pintura rápida en la oficina de turismo.

19:00 horas. Campeonato de fútbol sala en las piscinas.

23:00 horas. Espectáculo de mentalismo familiar con 'Max Verdie' en la Plaza de Salamanca.

Mañana

19:00 horas. Minidisco infantil con pintacaras con 'La piñata charra' en el Ayuntamiento.

23:00 horas. Pregón de fiestas con José María Sardá en el Consistorio.

0:00 horas. Orquesta Sándalo en el Vallejo de la Mata.

Viernes, día 15

5:00 horas. Alborada en la iglesia.

12:00 horas. Misa y procesión en honor a la Virgen de la Asunción.

20:00 horas. Espectáculo de copla con Laura Cerdeño en el Vallejo de la Mata.

0:00 horas. Orquesta América S.L. y, después, DJ Oskar Medina.

Sábado, día 16

10:00 horas. Mercadillo artesanal en la plaza Mayor.

12:00 horas. Misa y procesión en honor a San Roque con el tamborilero Juan José Britos.

17:00 horas. Devén Láser y fiesta de la espuma en el Vallejo de la Mata.

0:00 horas. Orquesta Carisma en el Vallejo de la Mata y, después, DJ Oskar Medina.

Domingo, día 17

18:30 horas. Torneo de futbolín.

19:30 horas. Recital con Ángel Rufino de Haro, El Mariquelo.

0:00 horas. Orquesta Seven en el Vallejo de la Mata.

Martes, día 19

11:00 horas. Taller de maquetas para niños en Las Escuelas.

José María Garrido (alcalde de Lagunilla): «Queremos que Lagunilla sea un referente en toda la comarca» El Ayuntamiento de Lagunilla trabaja en varios proyectos de calado para impulsar el desarrollo turístico, industrial y social del municipio. ¿Qué proyectos espera ver cumplidos para los próximos meses? — Ya se van viendo, poco a poco, los frutos del trabajo porque sabemos que las subvenciones no llegan todas de una vez. Desde el Ayuntamiento, queremos que Lagunilla sea un referente en toda la comarca. El museo de trenes de Lagunilla tiene prevista su apertura para Semana Santa y ofrecerá al turista la posibilidad de conocer maquetas, una de ellas de diez metros cuadrados, con un valor de unos 300.000 euros gracias a la donación de un particular. Además, abrirán en los próximos meses los apartamentos para mayores y para jóvenes que quieran quedarse a vivir en el pueblo. Ya tenemos solicitudes y esperamos que estén abiertos en unos meses con la idea de ir ampliando y aumentando los servicios. ¿En qué otras iniciativas trabaja para completar la legislatura? — Ya hemos terminado el restaurante en el Vallejo de la Mata, pero no hemos podido abrirlo este verano. En unos meses podremos sacarlo a licitación e invito a las personas que estén interesadas en gestionarlo a que nos llamen. Además, la depuradora ya está funcionando y es muy importante para la idea de tener un camping, unas viviendas para mayores y la primera fase del polígono industrial, que tiene un presupuesto de dos millones de euros. Saldrá a licitación tanto el sellado de la presa, con unos 70.000 euros, como el camping, por 300.000 euros, para acoger caravanas. Por otro lado, Lagunilla acoge un taller de empleo que trabaja en un edificio para hacer tres o cuatro apartamentos más y un restaurante social. También estamos trabajando en un albergue con 40 plazas.

Temas

Lagunilla