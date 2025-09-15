La Virgen de La Piedad recibirá flores blancas en su fiesta Organizada por la cofradía de La Vera Cruz

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:44

La Virgen de La Piedad será obsequiada con flores blancas con motivo de su fiesta. Este jueves y viernes la cofradía de la Vera Cruz de Peñaranda de Bracamonte celebrará la festividad de la Virgen de la Piedra.

El jueves los fieles podrán obsequiar a la Virgen de La Piedad con flores en la ermita de San Luis en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:00. La organización aconseja que sean blancas. A las 20:30 horas será el traslado de la Virgen desde la ermita hasta la parroquia.

El viernes tendrá lugar la misa en honor a la Virgen de la Piedad en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel a las 20:00 horas. Posteriormente tendrá lugar la procesión de traslado de la Virgen de nuevo hasta la ermita de San Luis, que es su sede.

Se trata de la segunda fiesta que organiza la cofradía de la Vera Cruz este mes, después de que el pasado domingo, con motivo de la Exaltación de la Santa Cruz, se celebrase la misa y procesión en honor al Santísimo Cristo de la Agonía de San Luis.

Restauración de la ermita de San Luis

Una de las preocupaciones principales de la cofradía de la Vera Cruz es el actual estado de la ermita o iglesia de San Luis, que es donde se custodian sus imágenes de La Piedad y del Cristo de San Luis. La Diócesis de Salamanca a través de la parroquia dio a conocer hace tiempo que iba a llevar a cabo esta restauración pero pidió apoyo económico, por este motivo desde entonces la cofradía tiene abierta la recepción de donativos. Además puso en marcha una torrijada para recaudar fondos . El Ayuntamiento también destinará el dinero recaudado en las patatas populares de las fiestas.