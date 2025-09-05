Villares de Yeltes respira buen ambiente

S. Dorado Villares de Yeltes Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario salen al encuentro de los hijos del municipio, que estos días se reúnen imbuidos por el espíritu festivo y una programación plural en la que todas las edades y gustos tienen cabida. Así, hoy arrancan los actos con un concurso gastronómico de lo más completo, y la primera actuación musical animará la noche, embriagada por el aroma de empanadas y tortillas.

El primer encierro urbano acontecerá inmediatamente al día siguiente, así como la primera comida, consistente en carrilleras de cerdo ibérico con patatas, pan y postre. Los castillos hinchables entretendrán a los niños por la tarde, y el flamenco convocará a los mayores. La noche será, en gran medida, de los jóvenes, con música durante toda la noche y luces estroboscópicas en una gran discoteca.

El domingo es el día de liturgias y solemnidad, al menos durante la jornada diurna, y la procesión y el ofertorio de roscas exhiben la cultura popular de Villares de Yeltes y su folclore. Por la tarde, un convite animará a los vecinos a bailar en el bar y, por la noche, un tributo a la música española servirá de sobremesa.

El lunes continúa la fiesta con juegos y carretones en horario de mañana, al igual que el martes, que, en el mismo horario, ofrecerá una serie de juegos para todos los públicos. El día 8 también sonará a charanga con A lo Loko, y una paella marcará el fin de la jornada matinal. El segundo encierro hará correr a los mozos por la tarde, y la cena consistirá en un asado de ternera. Ni los convites ni las verbenas cesan, y será Obsesión quien cautive a los más fiesteros hasta la madrugada.

El fin de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario llega el martes con una parrillada para comer, además de los juegos matinales, y la jornada vespertina augura una gran sorpresa para los habitantes y visitantes que pueblan el municipio estos días de intensidad, una forma perfecta de poner punto final a las fiestas patronales de 2025.

Ampliar Manuel J. Hernández, alcalde: «Estamos haciendo dos viviendas» Las fiestas en honor a la Virgen del Rosario llegan para llenar de vida las calles de Villares de Yeltes, un pueblo ambicioso con proyección de futuro. Muchas personas buscan mudarse a este municipio y regresar a sus raíces; de hecho, algunos ya lo han hecho. El Ayuntamiento, de la mano del alcalde Manuel José Hernández, se centra en impulsar nuevas viviendas para dar respuesta a la creciente demanda. ¿Qué hay que destacar de las fiestas y qué mensaje daría a los visitantes y vecinos estos días? —Las fiestas tienen el programa habitual. Mi mensaje de cara a las fiestas es que la gente se divierta, pero siempre con respeto y civismo. ¿Qué novedades ha habido en el pueblo últimamente? —Este año comenzó a funcionar el bar. Hemos ido haciéndolo poco a poco; está funcionando muy bien y la gente está muy contenta. Lo lleva un joven que ha venido desde Madrid. ¿Qué prioridades tiene el Consistorio ahora mismo? ¿En qué está trabajando? —Actualmente estamos recuperando las escuelas para convertirlas en dos viviendas, ya que hay demanda de gente que quiere venir a vivir al pueblo. Contaremos con la ayuda de Rehabitare, y las viviendas se ofertarán en régimen de alquiler. Esperamos que una de ellas esté lista muy pronto. Somos un pueblo con pocos recursos económicos, así que tenemos que contar con ayudas. Esperamos que Villares de Yeltes se pueda repoblar de la mano de quienes desean volver aquí.

El programa

Hoy

21:00 horas. Concurso de tortillas, empanadas y postres.

23:00 horas. Grupo musical Puntos Suspensivos.

Sábado, 6

13:00 horas. Encierro urbano.

15:00 horas. Comida.

18:00 horas. Hinchables.

19:00 horas. Grupo de flamenco Hermanos Rivas.

23:59 horas. Grupo La Gozadera y macrodiscoteca Nebulosa.

Domingo, 7

13:00 horas. Eucaristía.

18:00 horas. Rosario, procesión y ofertorio de roscas.

19:00 horas. Convite y actuación del Grupo Baleo.

22:00 horas. Álvaro de la Mano. Tributo a la música española.

Lunes, 8

12:00-14:00 horas. Juegos.

13:30-21:00 horas. Charanga.

15:00 horas. Paella.

19:00 horas. Encierro urbano.

21:30 horas. Asado de ternera.

23:59 horas. Orquesta Obsesión.

Martes, 9

12:00-14:00 horas. Juegos.

15:00 horas. Parrillada.

20:00 horas. Sorpresa.