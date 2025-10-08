Villares se suma a los grandes municipios que externalizan el cuidado de las zonas verdes Destinará 181.000 euros al mantenimiento durante un año de los recintos públicos. El contrato contempla 83.000 metros cuadrados de jardines repartidos en 43 espacios municipales

Una de las zonas verdes de la travesía de Villares de la Reina.

EÑE Villares de la Reina Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:30 Comenta Compartir

La localidad armuñesa de Villares de la Reina ha sacado a licitación el cuidado y mantenimiento de las zonas verdes por parte de una empresa, de forma que externaliza esta labor medioambiental al no contar con suficientes trabajadores para poder llevarla a cabo.

El Consistorio de Villares de la Reina destinará un total de 181.000 euros de fondos propios del municipio a esta finalidad durante un periodo de un año y ha incluido en el trabajo un total de 43 espacios públicos municipales que suman más de 83.000 metros cuadrados de jardines y zonas verdes.

Por su emplazamiento destacan los 27 espacios verdes ubicados en el casco urbano tradicional de Villares de la Reina que se han incluido y que suponen 32.000 metros cuadrados, siendo el más grande el espacio ajardinado de la urbanización Las Coronas con 7.500 metros cuadrados, e incluyendo en este bloque el solar ajardinado de la guardería que dispone de 2.588 metros cuadrados, las pistas deportivas Teresa Recio con más de 1.100 y tres zonas infantiles: las de la calle Parque, el parque del Teso de la Cruz y la zona infantil de la urbanización El Señorío.

En el área urbana de Aldeaseca se ha incluido el parque municipal y en Fuenteserrana también un espacio verde de casi 9.700 metros cuadrados.

En el caso del polígono industrial se prestará atención a la zona de los huertos familiares y al solar de Cascajales, uno de los más grandes incluidos en el futuro contrato con más de 11.700 metros cuadrados.

En el caso de la urbanización El Helmántico se contemplan cinco de recintos verdes con cerca de 8.000 metros cuadrados de superficie, siendo la calle Faisán, con más de 5.500 metros cuadrados, el más amplio.

En el caso de los espacios ajardinados en la urbanización Las Bizarricas, que cuenta con 18.800 metros cuadrados de zonas verdes, hay siete recintos de los que la Ronda Acacias, con cerca de 5.200, es el más generoso.