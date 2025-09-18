Villares de la Reina rendirá homenaje a la Guardia Civil con una escultura que inaugurará el 9 de octubre La pieza se ubicará en la rotonda de la Carretera de la Mata tras ser aprobada por unanimidad

Parte del equipo de Gobierno de Villares de la Reina escuchando a los vecinos tras finalizar el pleno.

EÑE / Francisco Martín Villares de la Reina Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villares de la Reina rendirá homenaje a la Guardia Civil con la instalación de una escultura en la rotonda de la Carretera de la Mata, próxima a la calle Cuartel. La propuesta fue aprobada por unanimidad durante la sesión plenaria, y el acto de inauguración tendrá lugar el próximo 9 de octubre a las 12:30 horas.

La escultura simboliza el respeto y agradecimiento del municipio hacia una institución que ha estado históricamente ligada al entorno rural, garantizando la seguridad, los derechos ciudadanos y la convivencia. El Ayuntamiento subraya que se trata de un reconocimiento colectivo «a quienes han dedicado y dedican su vida al servicio de los demás».

El emplazamiento elegido tiene un fuerte valor simbólico, ya que no solo recuerda la existencia de un antiguo cuartel en la zona, sino que además la Guardia Civil cuenta actualmente con dependencias en el propio edificio consistorial. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca también embellecer uno de los espacios públicos más transitados del municipio.

Por otro lado, durante la sesión plenaria también se ha informado sobre el estado de las obras en la carretera del Helmántico, cuya ejecución fue interrumpida temporalmente tras detectarse deficiencias en la calidad del asfaltado. La empresa adjudicataria ha sido requerida para corregir los fallos, y «se prevé que los trabajos concluyan en los próximos días», ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Martínez.

Otro de los puntos destacados del pleno ha sido la modificación presupuestaria por un total de 377.000 euros, destinada a reforzar varias áreas del municipio. La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE, mientras que el PP y el concejal no adscrito han votado en contra. En concreto, se destinarán 250.000 euros al abastecimiento de agua, debido al aumento del consumo y las averías en la red; 30.000 euros a festejos populares; 85.000 euros al proyecto de jardinería del programa AFE, y 12.000 euros a la retirada de escombros.

Fuera del pleno, ha llegado el momento más tenso cuando un grupo de vecinos han exigido el asfaltado del camino del Pajarón. «Ahora mismo, legalmente no se puede hacer nada», ha explicado la concejala, Myriam Tobal.

Nombramiento de las pistas de El Barrio en honor a Teresa Recio

Por otro lado, los munícipes aprobaron por unanimidad el nombramiento oficial de las nuevas instalaciones deportivas en El Barrio como «Pistas deportivas Teresa Recio García», en honor a la atleta olímpica local.