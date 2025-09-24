Villares de la Reina apuesta por educación, cultura y deporte en el nuevo curso

Los talleres de cartonaje son una de las opciones que propone el Consistorio de Villares de la Reina.

El Ayuntamiento de Villares de la Reina apuesta por la formación integral de sus vecinos con una oferta educativa, cultural y deportiva adaptada a todas las edades. Con el inicio del curso 2025/2026, el Consistorio mantiene abierto el plazo de inscripción para las actividades culturales hasta el día de hoy y para las deportivas hasta el 24, consolidando su compromiso con la educación, la creatividad, la salud y el bienestar de todos los habitantes.

Una oferta cultural para despertar la creatividad

La programación cultural de este año incluye más de veinte propuestas que abarcan música, teatro, danza, robótica, manualidades y nuevas tecnologías. Los cursos comienzan el 3 de octubre y se prolongarán hasta la última semana de mayo, siguiendo el calendario escolar, organizados en trimestres para facilitar la planificación de los alumnos y sus familias. Entre las actividades destacan los talleres de cartonaje, crochet y ganchillo, pintura al óleo, decorado textil y patchwork, restauración de muebles y corte y confección, así como encaje de bolillos, subvencionado por la Diputación de Salamanca.

La oferta escénica incluye teatro para mayores de 16 años, canto y percusión, sevillanas, bailes latinos y bailes charros. Para los interesados en tecnología, se imparten cursos de informática y robótica para distintas edades, mientras que una de las novedades de este curso es el taller de mecanografía para niños a partir de siete años, diseñado para mejorar velocidad y precisión al teclear.

Todas las actividades requieren un mínimo de diez participantes, y los interesados pueden solicitar información en la biblioteca municipal.

Actividades deportivas para todas las edades a partir de octubre

En paralelo, el Ayuntamiento ha abierto la inscripción para las actividades deportivas, que comienzan el 1 de octubre. La programación incluye escuelas de atletismo, multideporte, pequefútbol, baile, gimnasia rítmica, patinaje, tenis y pádel para niños y jóvenes, y pilates, yoga, hipopresivos, zumba, taichí y cardioboxing para adultos.

En este sentido, las clases se imparten de lunes a jueves en distintos horarios y requieren un mínimo de diez participantes para su puesta en marcha. Esta oferta refuerza el deporte como hábito saludable, fomentando la convivencia y la participación vecinal desde la infancia hasta la edad adulta.

Mejoras en infraestructuras educativas

Entre las iniciativas que proyecta el Ayuntamiento en los próximos meses destaca la renovación de la cubierta de la Escuela Infantil, una intervención esencial para garantizar instalaciones seguras y confortables para los más pequeños.

Con estas acciones, el Consistorio de Villares de la Reina combina tradición, innovación y participación, ofreciendo a vecinos de todas las edades recursos educativos, culturales y deportivos de calidad, en un entorno seguro y accesible. Asimismo, el Consistorio demuestra que la educación y la cultura son ejes fundamentales para fomentar la creatividad, la salud y la convivencia.

Crece el número de alumnos

El número de alumnos matriculados en la provincia ha experimentado un ligero incremento este curso, según los datos provisionales ofrecidos por la Delegación Territorial de la Junta. En total, la cifra de escolares asciende a 46.884, lo que supone 243 alumnos más que el curso anterior, un aumento del 0,52 %.

Aunque la escolarización en Educación Infantil se mantiene prácticamente estable, con 18 alumnos más en el primer ciclo y 15 en el segundo; el auténtico motor de crecimiento este año ha sido la Formación Profesional (FP). La oferta ampliada de nuevos ciclos formativos ha atraído a un total de 7.256 estudiantes, 231 más que el curso pasado. Este incremento se distribuye en FP Básica, con 15 alumnos más; ciclos de grado medio, 86 más; grado superior, 109 adicionales; y 21 nuevos matriculados en cursos de especialización.

Estos datos confirman que la FP se consolida como una alternativa atractiva y de calidad para los jóvenes de Salamanca, ofreciendo nuevas oportunidades formativas y profesionales. Además, esta tendencia refleja la capacidad del sistema educativo para adaptarse a las demandas del mercado laboral y motivar a los estudiantes a seguir carreras con alta empleabilidad.

Mientras Primaria y ESO registran ligeras bajadas y Bachillerato mantiene cifras estables, el crecimiento en FP evita cualquier retroceso global y subraya la importancia de estas enseñanzas en la provincia. La formación profesional se posiciona así como una apuesta estratégica, consolidando a Salamanca como referente regional en innovación educativa y preparación para el futuro laboral.

