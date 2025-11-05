Villares expropiará 26 parcelas para ampliar el carril bici a Aldeaseca de Armuña Se ha previsto compensar con 24.000 euros la expropiación de los terrenos. Se sumarán 12.000 metros cuadrados al carril actual para ensancharlo. El trazado será de dos kilómetros y la nueva anchura alcanzará los seis metros

La renovación y ampliación del actual carril bici que enlaza los cascos urbanos de Villares de la Reina y Aldeaseca de Armuña supondrá 24.000 euros de pagos por la expropiación de terrenos para el ensanche de esta infraestructura municipal.

Garantizar la seguridad de los usuarios del carril bici entre el casco urbano de Villares de la Reina y Aldeaseca de la Armuña es uno de los objetivos que se ha planteado el Consistorio armuñés con este proyecto de renovación de este vial que en la actualidad discurre por la margen derecha de la carretera que enlaza ambos núcleos urbanos y que a diario es utilizado por cientos de personas.

El Consistorio ha dado luz verde al pago de la expropiación que afecta a un total de 26 parcelas con cerca de 12.000 metros cuadrados de terreno. Este tramo de carril bici permite además conectar, en un trazado muy tranquilo de apenas dos kilómetros, los principales núcleos urbanos de Villares de la Reina.

El punto de partida del carril en este tramo nace junto a la carretera que lleva hasta Monterrubio de La Armuña, desde la trasera del Centro de Ocio y Deporte y llega a la localidad pedánea de Aldeaseca de la Armuña a la zona de la nueva rotonda distribuidora de tráfico.

El compromiso del Consistorio armuñés para la financiación de la primera fase de la obra, que supondrá 269.000 euros, está ratificado desde hace más de un año y medio. La obra tiene previsto un coste de 490.000 euros. Estas obras de acondicionamiento contarán en su primera etapa con el apoyo económico de la Diputación, que aportará 247.000 euros procedentes de los planes bienales de inversiones 2022/2023, algo que supondrá el 92 % del coste de esta fase, en tanto que las arcas municipales deberán desembolsar algo más de 21.000 euros.

Se trata del primer tramo de carril bici que tuvo la localidad y del que se comenzó a hablar en 2009 para su ejecución, aunque hasta 2015 no llegaría el ensanchado del camino y la creación específica de un espacio para el tránsito de los ciclistas.

La actualización de este tramo se plantea de manera que se ensanche en seis metros el vial justo en la zona en la que los ciclistas y los peatones compartan un espacio seguro para ambos. Para llevar a cabo esta ampliación se tendrán que realizar expropiaciones de pequeños tramos de terreno de manera que el actual trazado quedaría destinado al tránsito de los vehículos a motor, sumándose los nuevos terrenos a la plataforma ya existente.

Nuevo semáforo en la carretera del Helmántico

El Consistorio de la localidad armuñesa también tiene previsto instalar un semáforo en la recientemente renovada carretera del Helmántico. El punto en el que se realizará la instalación es la intersección que da acceso a la urbanización La Mina y donde también está ubicada la parada del autobús metropolitano. La carretera, de titularidad municipal, ya cuenta con badenes reductores de velocidad en este punto y con el semáforo se busca aumentar la seguridad de los peatones. Su puesta en marcha para el control de tráfico supondrá 28.000 euros de las arcas municipales y el Ayuntamiento quiere que esté en funcionamiento antes de final de año.

Cambios en las calles del polígono industrial

Otra de las novedades que afectarán al tráfico rodado en la localidad llegará antes de final de año con cambios en el sentido de varias calles en el polígono industrial.