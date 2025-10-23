Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión entre la AES Villares y el Consistorio del municipio. EÑE

Villares avanza con paso firme en las mejoras de su polígono industrial

AES Villares ha mantenido una reunión con el alcalde de Villares de la Reina, Ventura Recio, para repasar los avances logrados y hablar de obras importantes como la del acceso a la zona industrial, que dará comienzo a finales de este año

EÑE

Villares de la reina

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:58

Comenta

La Asociación de Empresarios del Polígono de Villares (AES Villares), integrada en CEOE CEPYME Salamanca, mantuvo una reunión con el alcalde de Villares de la Reina, Ventura Recio, a la que también asistió la presidenta de AEPOV, para analizar los avances logrados en los últimos años fruto de la colaboración entre la asociación y el Consistorio, así como las actuaciones pendientes para consolidar el desarrollo del área industrial.

Durante el encuentro, AES Villares subrayó la necesidad de continuar con las inversiones estratégicas que garanticen la competitividad del polígono industrial, entre ellas la modernización del Vial Central, una actuación clave para mejorar la accesibilidad, la visibilidad y la movilidad interna, que continúa pendiente de ejecución.

Fruto del diálogo mantenido en los últimos ejercicios, se han impulsado proyectos relevantes como la modificación de la rotonda de acceso a la avenida de Fuentesaúco, cuyas obras comenzarán antes de final de año.

Asimismo, la Diputación de Salamanca tiene previsto iniciar también antes de que concluya 2025 las obras de la rotonda de acceso al polígono desde Salamanca, otra infraestructura largamente demandada por las empresas instaladas en la zona.

En materia de tráfico, se prevé una nueva regulación con el objetivo de aumentar la seguridad y la eficiencia en la circulación interna. El proyecto contempla la instalación de nueva señalética vertical y horizontal, con el fin de mejorar la regulación de las direcciones de las calles, y comenzará a aplicarse a principios de diciembre.

Otra de las actuaciones ya ejecutadas es el sondeo de aguas subterráneas, con una inversión cercana a los 80.000 euros, que ha permitido dar solución a los repetidos cortes de agua registrados en los últimos años.

De cara a los próximos meses, el Ayuntamiento y AES Villares acordaron seguir avanzando en cuestiones como la limpieza, el mantenimiento de viales y zonas comunes, y la actualización de las normas urbanísticas, consideradas esenciales para consolidar un entorno empresarial moderno y funcional.

Además, durante el encuentro, los representantes empresariales insistieron además en la importancia de mantener la inversión pública en el polígono, combinando proyectos a largo plazo con medidas inmediatas y visibles.

AES Villares reiteró su compromiso con el desarrollo del Polígono de Villares de la Reina y con la cooperación institucional como vía para fortalecer el tejido productivo local y contribuir al crecimiento económico del municipio y de la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Tres detenidos, dos de ellos en Pizarrales y otro en Santa Marta, en la macrooperación contra el tráfico de droga
  3. 3 Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca
  4. 4 Inédita procesión de Santa Teresa: se tiene que refugiar en los soportales de la Plaza Mayor por la lluvia
  5. 5 «Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»
  6. 6 Amplio despliegue policial contra el tráfico de drogas en Santa Marta de Tormes, Pizarrales y Buenos Aires
  7. 7 Acusan de agresión sexual al sacerdote y corresponsal en Roma, Antonio Pelayo
  8. 8 Confirmado el nuevo horario de las tiendas de Mercadona la semana que viene
  9. 9 Castilla y León suspende también ferias y mercados de ganado por la dermatosis
  10. 10 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Villares avanza con paso firme en las mejoras de su polígono industrial

Villares avanza con paso firme en las mejoras de su polígono industrial