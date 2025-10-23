Villares avanza con paso firme en las mejoras de su polígono industrial AES Villares ha mantenido una reunión con el alcalde de Villares de la Reina, Ventura Recio, para repasar los avances logrados y hablar de obras importantes como la del acceso a la zona industrial, que dará comienzo a finales de este año

La Asociación de Empresarios del Polígono de Villares (AES Villares), integrada en CEOE CEPYME Salamanca, mantuvo una reunión con el alcalde de Villares de la Reina, Ventura Recio, a la que también asistió la presidenta de AEPOV, para analizar los avances logrados en los últimos años fruto de la colaboración entre la asociación y el Consistorio, así como las actuaciones pendientes para consolidar el desarrollo del área industrial.

Durante el encuentro, AES Villares subrayó la necesidad de continuar con las inversiones estratégicas que garanticen la competitividad del polígono industrial, entre ellas la modernización del Vial Central, una actuación clave para mejorar la accesibilidad, la visibilidad y la movilidad interna, que continúa pendiente de ejecución.

Fruto del diálogo mantenido en los últimos ejercicios, se han impulsado proyectos relevantes como la modificación de la rotonda de acceso a la avenida de Fuentesaúco, cuyas obras comenzarán antes de final de año.

Asimismo, la Diputación de Salamanca tiene previsto iniciar también antes de que concluya 2025 las obras de la rotonda de acceso al polígono desde Salamanca, otra infraestructura largamente demandada por las empresas instaladas en la zona.

En materia de tráfico, se prevé una nueva regulación con el objetivo de aumentar la seguridad y la eficiencia en la circulación interna. El proyecto contempla la instalación de nueva señalética vertical y horizontal, con el fin de mejorar la regulación de las direcciones de las calles, y comenzará a aplicarse a principios de diciembre.

Otra de las actuaciones ya ejecutadas es el sondeo de aguas subterráneas, con una inversión cercana a los 80.000 euros, que ha permitido dar solución a los repetidos cortes de agua registrados en los últimos años.

De cara a los próximos meses, el Ayuntamiento y AES Villares acordaron seguir avanzando en cuestiones como la limpieza, el mantenimiento de viales y zonas comunes, y la actualización de las normas urbanísticas, consideradas esenciales para consolidar un entorno empresarial moderno y funcional.

Además, durante el encuentro, los representantes empresariales insistieron además en la importancia de mantener la inversión pública en el polígono, combinando proyectos a largo plazo con medidas inmediatas y visibles.

AES Villares reiteró su compromiso con el desarrollo del Polígono de Villares de la Reina y con la cooperación institucional como vía para fortalecer el tejido productivo local y contribuir al crecimiento económico del municipio y de la provincia.