Villamayor reserva 300.000 euros para impulsar El Salinar con nuevas zonas deportivas La actuación se suma a la obra para instalar las gradas portátiles, cuyo presupuesto es de otros 170.000 euros

EÑE Villamayor Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villamayor ha dado un paso decisivo para transformar la zona de El Salinar en uno de los complejos deportivos más completos del alfoz. Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de ejecución de la primera fase del nuevo equipamiento deportivo al aire libre, un hito que llega después de más de ocho años de dificultades administrativas, técnicas y patrimoniales que han retrasado su impulso definitivo.

Esta primera fase, dotada con un presupuesto de 300.000 euros financiados íntegramente con fondos municipales, se suma a los 170.000 euros destinados a las gradas portátiles del campo de fútbol, actualmente en licitación; elevando la inversión a 470.000 euros.

«Esta aprobación marca un antes y un después para el municipio y certifica el compromiso adquirido por el Ayuntamiento. Tras años de trabajo silencioso, de trámites complejos y de superar numerosos escollos, hoy podemos afirmar que el proyecto arranca de forma definitiva», ha señalado el edil de Deportes, Salvador Ruano.

El proyecto incluye el cerramiento perimetral y la creación de un campo de rugby preparado para césped natural, dos pistas de tenis, dos pistas de pádel con una tercera preinstalada, una pista de baloncesto y otra de mini-fútbol. También se reorganizarán los accesos, el viario peatonal y el aparcamiento, integrando la zona arbolada existente.

Un largo proceso con grandes inconvenientes

El camino hasta este punto no ha sido sencillo. El primer gran escollo fue la disponibilidad del suelo. El Consistorio ha necesitado más de ocho años para completar el expediente de expropiación que garantizara las parcelas necesarias para proyectar el futuro complejo. Superado ese trámite, el Ayuntamiento se topó con la aparición de afecciones arqueológicas en parte del terreno, lo que obligó a realizar estudios especializados y ajustes técnicos que ralentizaron la planificación.

Para evitar nuevos retrasos, la fase aprobada se centrará en la zona sur, libre de protección arqueológica. De este modo, el Consistorio confía en adjudicar la obra antes de final de año y en continuar avanzando en las fases pendientes, aún condicionadas por las cautelas arqueológicas, con el objetivo de que los vecinos puedan disfrutar a lo largo del próximo año de unas instalaciones modernas, seguras y adaptadas a todas las edades.