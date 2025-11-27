Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Salvador Ruano, Ángel Peralvo, Daniel Velasco, Soledad García y Víctor Zato en la sesión plenaria. EÑE

Villamayor reforzará la vigilancia para evitar las deyecciones de los perros

Se incidirá en la supervisión para que los dueños limpien los orines de los canes

EÑE

Villamayor de Armuña

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:55

La sesión plenaria del Consistorio de la localidad armuñesa aprobó el acta de la anterior sesión e incluyó una moción de urgencia, a propuesta del PP, para pedir al Gobierno Central que se realice la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2020/285 e implementar el IVA franquiciado a trabajadores autónomos con ingresos inferiores a 85.000 €.

Tal como indicó el edil Daniel Velasco: «Supondría para esos autónomos menos burocracia y menos impuestos. Hay medio millón de profesionales que se han quedado sin ayudas y esta medida les beneficiaría. El espíritu de la moción supone atender una demanda de los autónomos, con el objetivo final de que dejen de meter la mano en su bolsillo desde el Gobierno Central».

El portavoz socialista, Óscar Casas, argumentó: «La normativa que quieren que se trasponga es opcional y España como estado miembro de la UE puede decidir acogerse a ella o no».

La moción salió adelante con los votos del PP y la abstención del resto de los grupos políticos.

Por otra parte, se sometió a conocimiento de los concejales la petición de un vecino del centro de la localidad para que se controlen las deyecciones de los perros, algo para lo que algunos vecinos de la calles del corazón del municipio han colocado pegatinas y carteles de metacrilato.

«El área de Medio Ambiente, a través del servicio de limpieza incidirá en los puntos más conflictivos para que se limpien», apuntó el alcalde, Ángel Peralvo, «esa limpieza se hace con agua a presión y jabón». Asimismo apunto, que con la Policía Local se recordará y supervisara a los dueños sobre su obligación de retirar la deyecciones y limpiar los orines con agua.

