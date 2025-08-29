Villamayor propone cerca de 40 actividades de ocio a sus vecinos para el curso 2025-26 Se ofrecerá desde formación no reglada hasta deportes e incluso para mayores de 65 años. La iniciativa municipal busca promover la participación ciudadana

Las diferentes áreas del Ayuntamiento de Villamayor han presentado la que será la programación de actividades culturales, deportivas y ocio e incluso para mayores de 65 años, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, promover hábitos saludables y combatir la soledad no deseada entre los mayores.

Dentro de las actividades culturales se incluyen: restauración de muebles, cerámica y cerámica avanzada, costura, bailes latinos, talla en piedra y escultura, fotografía, cartonaje y manualidades, pintura, informática, inglés y bailes charros.

En el ámbito deportivo, el municipio ofrece una amplia gama de disciplinas: fútbol sala, atletismo, petanca, tiro con arco, hockey patines, fútbol 11, pádel, baloncesto, patinaje, golf de iniciación, yoga, pilates, zumba y balonmano, orientadas a todas los grupos de edad que conviven en el municipio, buscando que la práctica de alguna de ellas puedan desarrollarse en familia.

El Ayuntamiento pretende ofrecer un catálogo de actividades, lo suficientemente amplio, en mismo municipio, a través de empresas locales, para fomentar la práctica deportiva, como motor de salud física y mental que ayuda a mantener estilos de vida activos y a fomentar valores como el trabajo en equipo, la superación personal y la convivencia.

En el área de mayores y acción social, pensando en las personas mayores de 65 años y pensionistas, el Ayuntamiento de Villamayor de Armuña ha diseñado un programa específico con talleres de memoria, informática, inglés, manualidades, yoga, gimnasia, zumba, pilates y bailes (latino, charros y sevillanas). Estas actividades tienen como finalidad combatir la soledad no deseada, crear espacios de encuentro y facilitar tanto la actividad física como la estimulación cognitiva.