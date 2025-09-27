Villamayor da un nuevo paso para mejorar la accesibilidad en la urbanización Los Páramos El Consistorio reserva una partida de 71.000 euros para mejorar la calle Espliego y el segundo tramo de Jara

Sábado, 27 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Villamayor continuará con la mejora de la accesibilidad en la urbanización Los Páramos con un nuevo proyecto que afectará a las calles Jara, en su segundo tramo, y Espliego. De este modo, la actuación cuenta con un presupuesto superior a los 71.000 euros y ya ha sido sacada a licitación. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de octubre.

En este sentido, la intervención consistirá en la renovación de las aceras, que actualmente presentan un avanzado deterioro y suponen un riesgo para los usuarios debido a las irregularidades del pavimento. Además, se sustituirán los pavimentos existentes y se ampliarán las aceras para garantizar una mayor accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida.

Por otro lado, los trabajos incluirán también la reparación de arquetas y sumideros, la reubicación de columnas de alumbrado y la renovación de tapas, bordillos y otros elementos urbanos que se encuentren dañados o hayan quedado obsoletos. Asimismo, se actuará con especial atención sobre los puntos en los que las infraestructuras presentan mayor desgaste, mejorando así la seguridad y la funcionalidad de los itinerarios peatonales.

Este nuevo proyecto da continuidad a la primera fase de obras llevada a cabo en la parte oeste de la urbanización, donde ya se intervino en las calles Paseo de Los Páramos, Tomillo, Lavanda y el primer tramo de Jara. En aquella ocasión, el Consistorio destinó 158.510 euros, y la intervención permitió corregir importantes deficiencias en el estado de las aceras, mejorando notablemente las condiciones de accesibilidad y transitabilidad de la zona.

El plazo de ejecución previsto para esta segunda fase es de tres meses. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Villamayor reafirma su compromiso con la mejora continua del espacio público, la eliminación de barreras urbanísticas y la seguridad de los vecinos.

Otras actuaciones para mejorar las calles

Además de las mejoras en Los Páramos, el Consistorio ha ejecutado obras de rebaje de aceras y mejora de accesibilidad en las calles de la urbanización Anantapur y ha renovado un kilómetro de aceras en la urbanización de Las Canteras.