Villamayor mejora su alumbrado público para evitar los apagones El Ayuntamiento armuñés ha invertido 11.495 euros para sustituir cableado y mejorar la red eléctrica para evitar cortes

EÑE Villamayor de Armuña Sábado, 25 de octubre 2025, 19:03

El Ayuntamiento de Villamayor ha llevado a cabo una inversión de 11.495 euros destinada a renovar y mejorar la red eléctrica de alumbrado público en varias calles del casco urbano, con el objetivo de solucionar las interrupciones y apagones que se venían produciendo en los últimos meses.

Las incidencias, que afectaban a buena parte del centro del municipio, no fueron provocadas por la infraestructura municipal, sino por un cambio realizado por la empresa suministradora de energía eléctrica, que modificó la tensión de la red, pasando de 230 a 400 voltios. Este ajuste alteró el funcionamiento de algunos tramos del alumbrado, obligando al Ayuntamiento a actuar con rapidez para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad vial nocturna.

Los trabajos, ejecutados durante las últimas semanas, han consistido en la sustitución y mejora de distintos tramos de cableado eléctrico de baja tensión, tanto en canalizaciones subterráneas como aéreas o de fachada. En total, se han instalado más de 1.600 metros de nuevas líneas eléctricas, con el fin de asegurar la continuidad del suministro y reducir pérdidas o desconexiones involuntarias.

Las principales actuaciones incluyen 754 metros de línea soterrada de 6 mm², otros 115 metros de mayor sección, además de varios tramos aéreos reforzados sobre cable fiador de acero y líneas grapadas en fachada. También se ha realizado la revisión y conexión de todas las cajas de protección de los puntos de luz, para lograr una red más uniforme y estable.

Desde el Ayuntamiento destacan que la intervención ha sido prioritaria para devolver el servicio a los vecinos afectados y mejorar la eficiencia del sistema. «Aunque no éramos responsables directos del problema, hemos querido ofrecer una solución inmediata y definitiva», señalan desde el equipo de gobierno, que agradece la comprensión y paciencia mostrada por la ciudadanía.

Con esta actuación, Villamayor refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la modernización de sus infraestructuras, apostando por un modelo de gestión eficiente y sostenible que prioriza la seguridad, la calidad y el bienestar de todos los vecinos.