Villamayor licita la reestructuración de la zona norte de Las Canteras El Ayuntamiento ha sacado a licitación esta reforma que supone una inversión de más de 453.000 euros

EÑE Villamayor de Armuña Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:08 | Actualizado 19:15h. Comenta Compartir

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge la licitación del Proyecto de Reurbanización de Canteras Norte, promovido por el Ayuntamiento de Villamayor y dotado con un presupuesto total de 453.750,50 euros, IVA incluido. La actuación, considerada estratégica para el municipio, representa un paso decisivo en la modernización integral del entorno urbano y permitirá culminar la remodelación de una de las urbanizaciones más antiguas del casco urbano, creada hace aproximadamente cuatro décadas y que arrastraba deficiencias propias de su diseño original.

El proyecto tiene como objetivo actualizar completamente este espacio residencial emblemático, manteniendo su identidad y el planteamiento inicial, pero adaptándolo a los estándares actuales de calidad, seguridad y accesibilidad. La intervención contempla la renovación completa del pavimento y el ensanchamiento de las aceras hasta un mínimo de 1,80 metros, conforme a la normativa vigente, además de la reorganización de los espacios peatonales y el incremento de las superficies ajardinadas para mejorar la integración paisajística.

La actuación incluye una renovación profunda de las infraestructuras municipales. Se sustituirá la red de abastecimiento de agua, reemplazando las antiguas tuberías de PVC por conducciones de fundición dúctil, y se transformará el sistema de alcantarillado en uno separativo, manteniendo la red existente para aguas residuales y creando una nueva específicamente destinada a la recogida de pluviales. Asimismo, se adecuarán el riego, las acometidas y diversos elementos de servicio público, preservando y ajustando las canalizaciones eléctricas, de gas y de telecomunicaciones ya implantadas en la zona.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la solución definitiva a los problemas de inundaciones que los vecinos han sufrido durante años en episodios de lluvias intensas. La separación de redes y el dimensionamiento adecuado de las nuevas conducciones evitarán que el sistema entre en carga y eliminarán los reboses en sótanos y garajes, una preocupación constante desde la construcción de la urbanización.

El Ayuntamiento destaca que esta intervención forma parte del elevado nivel inversor impulsado por el actual equipo de gobierno, orientado a la mejora de los servicios públicos esenciales, la seguridad urbanística y el bienestar de los vecinos, dentro de una línea de trabajo que apuesta por la modernización responsable y ordenada del municipio. El proyecto técnico municipal establece un plazo de ejecución de seis meses para la realización de las obras.

